Umut Bulut'a öfke dinmiyor şok küfür!

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Karşıyaka'yı 3-1 yenen Galatasaray, müsabakanın ardından kamp çalışmaları için Antalya'ya geldi.



Özel bir uçakla Antalya'ya gelen sarı-kırmızılı ekibi, geç bir saat olmasına karşın havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

Havalimanı önünde toplanan yaklaşık 200 taraftar, Galatasaray takımını tezahüratlarla karşılarken, oyuncularla fotoğraf çektirebilmek için çaba harcadı. Sarı-kırmızılı takımı taşıyan otobüsün önünde her iki yönde kordon oluştura taraftarlar, aracın hareketinin ardından meşaleler yaktı.

YÖNETİMİ DE PROTESTO ETTİLER

Öte yandan, bazı taraftarların Galatasaray yönetimini istifaya çağıran tezahüratlarda bulunmaları dikkati çekti.

Karşılama sırasında bazı taraftarlar Umut Bulut 'u protesto etti. Tepkilerini daha da sertleştiren 2-3 kişi ise sarı kırmızılı futbolcuya hakaret ve küfür yağdırdı.

BELEK'TE KAMP YAPACAKLAR

Galatasaray, ligin ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Belek'te sürdürecek. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Karşıyaka maçı için 12 Ocak Salı günü İzmir'e gidip geri dönecek olan sarı-kırmızılı takım, Antalya kampını 15 Ocak Cuma günü tamamlayacak.

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda 27 oyuncu bulunurken, tedavileri süren Lukas Podolski ile Hamit Altıntop yer almadı.





GALATASARAY'IN KAMP KADROSU:

Fernando Muslera, Bilal Kısa, Jem Paul Karacan, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Umut Bulut, Wesley Sneijder, Jose Rodriguez, Ryan Donk, Burak Yılmaz, Sinan Gümüş, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Koray Günter, Olcan Adın, Batuhan Ergün, Volkan Pala, Kerem Çalışkan, Tarık Çamdal, İsmail Çipe, Emre Çolak, Sabri Sarıoğlu, Jason Denayer, Eray İşcan, Cenk Gönen.