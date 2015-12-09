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Ümit Özat Twitter'dan Fena Saydırdı

Son haftalarda üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında eleştiri oklarını üzerine çeviren Samsunspor Teknik Direktörü twitterdan eleştirilerenleri fena bombaladı

Ümit Özat Twitter'dan Fena Saydırdı
 Son haftalarda üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında eleştiri oklarını üzerine çeviren Samsunspor Teknik Direktörü twitterdan eleştirilerenleri fena bombala
igde art arda alınan kötü sonuçlardan sonra eleştiri oklarının hedefi haline gelen Samsunspor Teknik Direktörü Ümit Özat, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Özat, attığı mesajlarda, “Kamuoyunun bilgisine; çalıştığım hiçbir kulüpte rejenerasyon antrenmanlarına çıkmadım. Öyle olacaksa yardımcı antrenörlerinin görev tanımlarının ne anlamı kalır? Bazı ahmaklar bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorlar. Önce doğru bilgi edinmelerini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

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TwitterÜmit ÖzatSamsun Spor
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