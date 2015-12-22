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Ümit Özat için şoke eden manşet

Samsun'da yerel bir gazete Ümit Özat'ın sedyede yatan fotoğrafını montajla komada gibi gösterince büyük tepki çekti

Ümit Özat için şoke eden manşet
 Samsun'da yerel bir gazete Ümit Özat'ın sedyede yatan fotoğrafını montajla komada gibi gösterince büyük tepki çekti
Samsun'da yayımlanan yerel bir gazete, antrenmanları basın mensuplarına kapatan Samsunspor teknik direktörü Ümit Özat'ın sedyedeki fotoğrafını kullanıp, "Samsunspor komada" başlığıyla verdi.

ÖZAT, İDMANI BASINA KAPATMIŞTI

Son haftalarda aldığı sonuçlarla kötü gidişini sürdüren Samsunspor'un teknik direktörü Ümit Özat ile Samsun basını arasındaki gerilim devam ediyor. Ligin 14'ncü haftasında deplasmanda alınan Denizlispor beraberliğinin ardından yapılan ilk idmana çıkmayan Özat'la haberler üzerine Kulüp Başkanı Erkut Tutu, "Hocamız sağlık sorunları nedeniyle antrenmanlara çıkmadı" açıklama yapmıştı. Bunun üzerine Ümit Özat da twitterdan, "Çalıştığım hiçbir kulüpte rejenerasyon antrenmanlarına çıkmadım. Öyle olacaksa yardımcı antrenörlerinin görev tanımlarının ne anlamı kalır? Bazı ahmaklar bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorlar. Önce doğru bilgi edinmelerini tavsiye ederim." mesajını paylaşmış, ardından da antrenmanları basına kapatmıştı. Samsun'daki basın mensupları da serenomide Ümit Özat'a arkalarını dönerek tepkilerini dile getirmişti. 2-0'lık Balıkesirspor mağlubiyetinden sonra yayıncı kuruluşa, istifa ettiğini duyuran Özat, yönetimin istifasını kabul etmemesinin ardından yeniden takımın başında idmanlara çıkmıştı. Yerel basın da Yeni Malatyaspor beraberliğinden sonra, basın toplantısını, "Biz gerekli açıklamayı yayıncı kuruluştan alırız." diye terketmişti.


HASTA ÖZAT, DOKTOR TUTU

Gerilim yerel basının gazete sayfalarına da yansıdı. Gerçek Gazetesi, spor sayfasında Ümit Özat'ın Almanya'da Köln'de oynarken kalp krizi geçirdiği fotoğrafta Başkan Erkut Tutu'yu da doktor olarak gösterip Ümit Özat'a elektroşok tedavisini uygulandığını gösteren fotoğrafı "Samsunspor komada" diye yayımladı. Diğer gazetelerde de alınan beraberlik nedeniyle Ümit Özat'ı eleştirdi.
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Anahtar Kelimeler:
TwitterÜmit ÖzatSamsun Spor
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