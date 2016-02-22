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Ümit Özat'dan Serkan Balcı hakkında flaş açıklama!

Mersin İdmаnyurdu Tеknik Dirеktörü Ümit Özаt, Osmanlıspor maçı sоnrаsı аçıklаmаlаrdа bulundu

Ümit Özat'dan Serkan Balcı hakkında flaş açıklama!

 Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Ümit Özat ise öne geçtikleri maçı kaybetmelerinin iyi olmadığını vurgulayarak, "İkinci golü mutlaka bulmalıyız. Deplasmandan puan çıkarmalıyız ki içerdeki maçları kazanmamızın anlamı olsun. Öne geçtiğimiz bir maçı mağlubiyet ile kapatmak istediğimiz bir şey değil" diye konuştu.

Sonradan oyuna dahil olan oyunculardan katkı alamadıklarını dile getiren Özat, "Serkan Balcı'ya bakarken ben utanırım. 23 veya 24 yaşında olsam bu futbolcuya bakar daha fazla mücadele ederim. Torku Konyaspor maçını alırsak, düzene gireceğimizi düşünüyorum"ifadelerini kullandı.

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Ümit ÖzatSerkan Balcı
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