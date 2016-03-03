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Ümit Karan Fenerbahçeli isme çok fena saydırdı!

Galatasaray'ın еski gоlcüsü, Pеrеirа'nın "Galatasaray, Avrupа'da bitikti "sözlеri üzеrinе Pоrtеkizli tеknik аdаmа "Sen kimsin kardeşim Galatasaray'а lаf аtıyоrsun "diyеrеk sеrt çıktı

Ümit Karan Fenerbahçeli isme çok fena saydırdı!

 Telegol yorumcusu Ümit Karan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya çok sert çıkıştı. Galatasaray'ın eski golcüsü, Pereira'nın "Galatasaray, Avrupa'da bitikti" sözeri üzerine Portekizli teknik adam için "Sen kimsin Galatasaray'a laf atıyorsun" diyerek sert çıktı.

"SEN KİMSİN KARDEŞİM"

Karan, "Bir kere sayın Pereira'nın Galatasaray hakkında böyl bir yorum yapmaya hakkı yok kardeşim. Sen kimsin kardeşim Galatasaray'a bitik diyorsun. Git kendi takımınla uğraş sanane Galatasaray'dan. Dua et ki bitik. Bitik olmasa sen bitik olacaktın. Bugüne kadar hiçbir hocadan duymadım böyle sözler. Saygı duyacaksın." ifadelerini kullandı.
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