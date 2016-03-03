Ümit Karan Fenerbahçeli isme çok fena saydırdı!

Telegol yorumcusu Ümit Karan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya çok sert çıkıştı. Galatasaray'ın eski golcüsü, Pereira'nın "Galatasaray, Avrupa'da bitikti" sözeri üzerine Portekizli teknik adam için "Sen kimsin Galatasaray'a laf atıyorsun" diyerek sert çıktı.
Telegol yorumcusu Ümit Karan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya çok sert çıkıştı. Galatasaray'ın eski golcüsü, Pereira'nın "Galatasaray, Avrupa'da bitikti" sözeri üzerine Portekizli teknik adam için "Sen kimsin Galatasaray'a laf atıyorsun" diyerek sert çıktı.