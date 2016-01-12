Galatasaray'ın eski santraforu Ümit Karan'dan ilginç iddialar geldi. Barcelona formasıyla kariyerine mükemmel bir başlangıç yapan Arda Turan için Karan, ''Ona gece hayatını ben öğrettim'' iddiasında bulundu. Karan, Arda'nın Türkiye'den ayrılarak çok iyi bir karar verdiğini belirtti ve "Türkiye'de kalsaydı magazinsel anlamda çok tepki alabilirdi" ifadesini kullandı. Arda'nın Galatasaray'da oynarken karın kasının hiç olmadığını iddia eden Karan, yıldız oyuncunun en büyük zaafını ise "Tatlıya hayatta hayır diyemezdi" olarak açıkladı.
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Ümit Karan'dan Arda Turan hakkında samimi açıklamalar
Galatasaray'ın efsane golcülerinden Ümit Karan eski takım arkadaşı Arda Turan hakkında samimi açıklamalar geldi
12 Ocak 2016 Salı 14:15
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Anahtar Kelimeler:Ümit Karan
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