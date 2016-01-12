Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ümit Karan'dan Arda Turan hakkında samimi açıklamalar

Galatasaray'ın efsane golcülerinden Ümit Karan eski takım arkadaşı Arda Turan hakkında samimi açıklamalar geldi

Ümit Karan'dan Arda Turan hakkında samimi açıklamalar

 Galatasaray'ın eski santraforu Ümit Karan'dan ilginç iddialar geldi. Barcelona formasıyla kariyerine mükemmel bir başlangıç yapan Arda Turan için Karan, ''Ona gece hayatını ben öğrettim'' iddiasında bulundu. Karan, Arda'nın Türkiye'den ayrılarak çok iyi bir karar verdiğini belirtti ve "Türkiye'de kalsaydı magazinsel anlamda çok tepki alabilirdi" ifadesini kullandı. Arda'nın Galatasaray'da oynarken karın kasının hiç olmadığını iddia eden Karan, yıldız oyuncunun en büyük zaafını ise "Tatlıya hayatta hayır diyemezdi" olarak açıkladı.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Ümit Karan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.