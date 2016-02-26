Ulueren'den Mustafa Denizli'ye ağır sözler!

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'ya elenen ve kötü performansına devam eden Galatasaray'da teknik direktör Mustafa Denizli hedef adam haline geldi.



Ünlü televizyoncu ve spor yazarı Serhat Ulueren de Vatan gazetesindeki köşe yazısında Denizli'ye yüklendi.

İşte Serhat Ulueren'in "Kedi fare misali" başlığı ile yayınlanan köşe yazısı:

"Nasıl üzülmem dünkü G.Saray'ı izlerken. Arsenal'e, Milan'a, Barcelona'ya, R.Madrid'e, Neuchatel'e ve sonrasında UEFA'ya bile diz çöktüren G.Saray geldi gözümün önüne.

"ORTAM BENİ SARSTI"

Bu saydığım takımlara karşı zaferler kazanmış ve ben de bu maçların tamamını tribünden, saha içinden izlemiş biri olarak dün geceki ortam beni bir hayli sarstı. Aklıma Kopenhag'daki UEFA şampiyonluğu sonrası Atatürk Havalimanı'ndaki izdiham ve kutlamalar geldi.





"LAZİO DALGA GEÇTİ"

Bir de dün geceye bakın! Neden mi sarsıldım dünkü maçı izlerken? Kedi fare oyunu gibiydi. Kedi fareyi öldürmek istemiyor, onunla adeta dalga geçiyordu. Aynı Lazio gibi. Fare de canını kurtarma derdinde, sağa sola koşup duruyordu. Aynı dünkü G.Saray gibi. 2. yarının başında G.Saray tempoyu artırdı ve Lazio kalesine gelmeye başladı. Sonrasında Laziolu oyuncular miyav deyip uykudan uyandı ve bizimle resmen dalga geçtiler.

"BİZİ CİDDİYE ALMADILAR"

1-0, 2-0 oldu inanın gollere bile pek sevinmediler. Yasin'le umutlandık ama işimizi bitiren 37'lik Klose oldu. Lazio o kadar sakin ve kararlıydı ki, turu geçeceklerine o kadar inanmışlardı ki, bizi hiç ciddiye almadılar. Belki de bu sezonun en az seyirci topluluğuna karşı oynadı İtalyanlar. Eski G.Saray olacak Olimpico stadında 80 bin kişi olurdu.

"SANKİ BİR DÜNYA YILDIZI"

Ya G.Saray'a ne demeli. Denizli'ye göre Sabri sanki bir dünya yıldızı. Yani Messi'nin Barcelona'da oynadığı forvet arkası serbestliğini Sabri yapıyordu G.Saray'da. Sağda, solda elinden geldiğince koşuyor, katkı yapmak istiyordu. İnanın Sneijder, Sabri kadar serbest değildi.

"PARANIN PEŞİNDE KOŞMA DENİZLİ, BIRAK ARTIK"

Sevgili Denizli bu kadar yıldır Sabri'nin yaratıcı bir oyuncu özelliğinden çok görev adamı olduğunu öğrenemediyse söyleyecek lafım yok. Aslında var; "Kendini daha fazla ezdirme, bitirme sevgili Denizli. Paranın da peşinden koşma ve güzel güzel bırak bu mesleği. Çünkü zaten sen kafanda bitirmişsin teknik adamlığı. Niye hâlâ diretip geçmişteki kredini tüketiyorsun ki?"





"BUNLAR GALATASARAY'IN İYİ GÜNLERİ"

Geçen haftaki 1-1'den sonra turun artık imkansız olduğunu biliyordum. Lazio gibi sıradan bir İtalyan takımını bile zorlayamayan G.Saray artık kupayı alsa ne olur almasa ne olur. Bir kez daha yazıyorum; Bunlar G.Saray'ın daha iyi günleri. Göreceksiniz, şahit olacaksınız G.Saray en az 5 yıl ne Süper Lig'de, ne Avrupa'da kaydadeğer hiçbir başarı elde edemeyecek."