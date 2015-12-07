Ukrayna'dan Beşiktaş İçin Flaş İddia: Douglas Silva'ya Talip Oldular!

Son dönemde hem stoper hem de kaleye bir takviye yapacağı konuşulan Beşiktaş hakkında Ukrayna’dan flaş bir açıklama geldi.

Dnipro Teknik Direktörü Markevich Beşiktaş’ın, stoperleri Douglas Silva’ya talip olduğunu ve oyuncunun da gitmek istediğini kendilerine ilettiğini söyledi.

25 yaşındaki oyuncu yaz döneminde de Beşiktaş’ın gündemine gelmiş fakat daha sonra Rhodolfo kadroya katılmıştı.