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Ukrayna'dan Beşiktaş İçin Flaş İddia: Douglas Silva'ya Talip Oldular!
Ukrayna'nın flaş ekiplerinden Dnipro'nun Teknik Direktörü Markevich Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya attı, Dnipro'lu teknik adam yaptığı açıklamada stoperi Douglas Silva'ya Beşiktaş'ın teklif sunmasıydı, Bu oyuncununda Beşiktaş forması giymeye gayet sıcak baktığı öne sürülüyor, 25 yaşındaki oyuncunun adı geçen transfer sezonunda adı Beşiktaş ile sıkça anılmıştı
07 Aralık 2015 Pazartesi 10:40
Ukrayna'nın flaş ekiplerinden Dnipro'nun Teknik Direktörü Markevich Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya attı, Dnipro'lu teknik adam yaptığı açıklamada stoperi Douglas Silva'ya Beşiktaş'ın teklif sunmasıydı, Bu oyuncununda Beşiktaş forması giymeye gayet sıcak baktığı öne sürülüyor, 25 yaşındaki oyuncunun adı geçen transfer sezonunda adı Beşiktaş ile sıkça anılmıştı
Son dönemde hem stoper hem de kaleye bir takviye yapacağı konuşulan Beşiktaş hakkında Ukrayna’dan flaş bir açıklama geldi.
Dnipro Teknik Direktörü Markevich Beşiktaş’ın, stoperleri Douglas Silva’ya talip olduğunu ve oyuncunun da gitmek istediğini kendilerine ilettiğini söyledi.
25 yaşındaki oyuncu yaz döneminde de Beşiktaş’ın gündemine gelmiş fakat daha sonra Rhodolfo kadroya katılmıştı.
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Anahtar Kelimeler:BeşiktaşUkraynaDniproDouglas Silva
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