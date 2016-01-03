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Uğurtan Kızılyar'ın büyük başarısı

PTT 1. Ligin flaş ekiplerinden Alima Yeni Malatyaspor ikinci yarı transfer hazırlıklarına hızlı başladı Almanya Bölgesel Liginde forma giyen Uğurtan Kızılyar'ı kadrosuna kattı

Uğurtan Kızılyar'ın büyük başarısı
PTT 1. Ligin flaş ekiplerinden Alima Yeni Malatyaspor ikinci yarı transfer hazırlıklarına hızlı başladı Almanya Bölgesel Liginde forma giyen Uğurtan Kızılyar'ı kadrosuna kattı

 Ligin ilk yarısını 21 puanla 13. sırada tamamlayan sarı-siyahlı ekip, ilk transferini gerçekleştirdi.

Kulüp başkanı Adil Gevrek, yaptığı açıklamada, sağ bekte oynayan 23 yaşındaki Uğurtan Kızılyar'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

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