Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uğur Demirok kendi tarihini unutup tarih dersi verdi

Galatasaray'ın alt yapısından yetişen Uğur Demirok, Galatasaray taraftarına Trabzonspor tarihini açık okumalarını önerdi.

Uğur Demirok kendi tarihini unutup tarih dersi verdi

 Galatasaray'ın oyun hakimiyeti kurduğu fakat Trabzonspor'un 1-0'lık skorla galip geldiği Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrasında Uğur Demirok'un kameralara söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü.

Maçtan sonra hem twiter hem de medya gündemini sallayan açıklamalar şu şekilde:

"Deplasmanda olması gerektiği gibi oynadık. Burada kazanmaya alışığız. Bu ilk değil, son da olmayacak. Geçen sezon 7 kişi kaldığımızda burada "Oley" çeken Galatasaray taraftarı, bugün de "Trabzon kümeye" diye bağırdılar. Açıp bir Trabzonspor tarihini okusunlar.

Bu açıklamalar sonrasında Galatasaray taraftarları tepki gösterirken Trabzonsporlu taraftarlar ise Uğur Demirok'u alkışladı. 

Galatasaray taraftarı Uğur Demirok'a neden bu kadar kızdı?

Uğur Demirok Galatasaray'ın alt yapısından yetişmiş bir futbolcuydu. Galatasaray'ın yetiştirdiği bir futbolcudan, direk taraftaarlara yönelik böyle bir açıklamanın gelmesi, haliyle Galatasaray taraftarını kızdırdı. Açıklamalar Galatasaraylı futbolcuları kızdırdığı kadar, Trabzonsporlu futbolcuların ise Demirok'u sahiplenmesine neden oldu.

İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
Uğur DemirokUğur Demirok Açıklama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.