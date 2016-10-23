Uğur Demirok kendi tarihini unutup tarih dersi verdi

Galatasaray'ın oyun hakimiyeti kurduğu fakat Trabzonspor'un 1-0'lık skorla galip geldiği Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrasında Uğur Demirok'un kameralara söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü.



Maçtan sonra hem twiter hem de medya gündemini sallayan açıklamalar şu şekilde:



"Deplasmanda olması gerektiği gibi oynadık. Burada kazanmaya alışığız. Bu ilk değil, son da olmayacak. Geçen sezon 7 kişi kaldığımızda burada "Oley" çeken Galatasaray taraftarı, bugün de "Trabzon kümeye" diye bağırdılar. Açıp bir Trabzonspor tarihini okusunlar.



Bu açıklamalar sonrasında Galatasaray taraftarları tepki gösterirken Trabzonsporlu taraftarlar ise Uğur Demirok'u alkışladı.



Galatasaray taraftarı Uğur Demirok'a neden bu kadar kızdı?



Uğur Demirok Galatasaray'ın alt yapısından yetişmiş bir futbolcuydu. Galatasaray'ın yetiştirdiği bir futbolcudan, direk taraftaarlara yönelik böyle bir açıklamanın gelmesi, haliyle Galatasaray taraftarını kızdırdı. Açıklamalar Galatasaraylı futbolcuları kızdırdığı kadar, Trabzonsporlu futbolcuların ise Demirok'u sahiplenmesine neden oldu.