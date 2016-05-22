UEFA’ya Bülbüloğlu Dersi!

Finansal Fair-Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa’dan men edilme ve ağır yaptırımlar tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trabzonspor, 3 aylık özverili çalışmasının karşılığını cezadan kurtularak aldı. Fırtına, önümüzdeki 4 sezonda kurallara uyulacağının garantisini UEFA’ya iletirken, verilen karar Bordo-Mavili yönetimi bir hayli rahatlattı. UEFA’nın kararı takımda memnuniyetle karşılanırken, yalnızca Ersun Yanal’ın 25 kişiden oluşturmayı düşündüğü kadronun 23’e düşürülmesi moral bozdu. Usta’dan teşekkür Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, kulübün UEFA Finansal Fair Play Kriterleri’ni az bir ceza ile atlatmasında önemli rol oynadı.



Trabzonspor’da başkanlığa Muharrem Usta’nın seçilmesinin ardından UEFA’dan davet beklemeden görüşmek için İsviçre’ye giden Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, daha sonra toplam 5 kez yine UEFA merkezine giderek görüşmeleri sürdürdü. Başkan Muharrem Usta’nın da iyi bir sunumuyla Trabzonspor’un ekonomik durumunu tüm detaylarıyla anlatan Bülbüloğlu, UEFA yetkilileriyle samimi bir ortam sağladı. Bu görüşmelerin sonucunda da Trabzonspor UEFA sürecini en az hasar ile atlatmayı başardı. Usta da yardımcısı Bülbüloğlu ile bir araya gelerek teşekkür maksatlı bir yemek yediği öğrenildi



