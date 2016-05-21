UEFA’dan Fenerbahçe’ye Transfer Sınırlaması

Şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdıktan sonra önümüzdeki sezonun planlamasını şimdiden yapan Sarı-Lacivertliler, UEFA 'nın zararı yeni 20 milyon euroya indirmesini istemesiyle devre arasında Çin'den astronomik teklif alan Luis Nani'yi kesin olarak satma karar aldı.

Aziz Yıldırım'ın devre arasında 'Çin'den 20 milyon euro teklif geldi, kabul etmedik' dediği Portekizli yıldızın satışı kesinleşirken; bir diğer yıldız Van Persie ile de bu seviyede teklif gelmesi durumunda yollar ayrılacak. Sarı Lacivertlilerin eli, bu futbolcuların satışından elde edilecek gelirle transfer döneminde güçlenecek. Fenerbahçe aksi durumda ise daha çok bonservisi elinde olan futbolculara yönelecek.

TRANSFERDE İLK HEDEF; BONSERVİSSİZ İKİ İSİM...

Nani, Caner, Alves, Kadlec, Meireles gibi isimlerin de takımdan ayrılacak olması sebebiyle transfer yapma zorunluluğu doğacak Fenerbahçe, ilk etapta bonservisi elinde olan savunmacı Daniel Agger için girişimlere başlayacak.

Son iki sezonu sürpriz bir şekilde ülkesinde Brondby takımında geçiren Kjaer'in Danimarka Milli Takımı'ndaki partneri, tam 8 yıl Liverpool formasını giymişti. Güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Valencia ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Feghouli'nin transferi de Sarı-Lacivertliler için önemli hale geldi. Cezayir'li futbolcuyu geçen sezon istemiş fakat bonservis bedeli konusunda kulübüyle anlaşamamıştı...