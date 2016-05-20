UEFA, Trabzonspor İle Anlaşamaya Vardı

UEFA TRabzonspor’un Finansal Fair Play Kriterleri kapsamındaki dosyayı karara bağladı. Bordo mavililere 3 yıl içerisinde ödemek kaydıyla 1 milyon Euro ve Avrupa kupalarına katıldığında alacağı paradan kesilmek üzere 1 milyon Euro olmak üzere toplam 2 milyon Euro para cezası verdi. Süper Lig’de mali kriterlere uyma şartı da koşan UEFA, bordo mavililere Avrupa kupalarında 22 oyuncuya lisans verme kısıtlaması getirdi. Ayrıca Trabzonspor 60 milyon euroluk oyuncu bütçesine de uymak zorunda kalacak.

TRABZONSPOR'DAN KAP'A AÇIKLAMA

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada, yapılandırma anlaşmasının 2016/17, 2017/18 ve 2018/19 sezonlarını kapsadığı belirtildi. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor, 2018/2019 izleme periyodunda (2016, 2017 ve 2018 raporlama dönemleri) UEFA başa-baş hesap kriterlerine bağlı kalacak. Bordo mavililer 2016’da biten sezon için maksimum 20 milyon avro ve 2017’de biten sezon için ise 10 milyon avro’luk bir başa-baş açığı rapor edeceğini kabul etti. 2017’de biten mali yıl için personel (futbolcu, teknik kadro ve lisans personeli) giderleri, toplam gelirler oranında belirlenmiş hedefe ulaşacağını da kabul etti.



Ayrıca Trabzonspor, UEFA A Listesine 2016/17 sezonunda 22 oyuncu, 2017/18 sezonunda ise 23 oyuncu dahil edebilecek. Önümüzdeki sezonlarda bu anlaşmada yer alan kriterlerin sağlanması halinde, bu sınırlandırma 2018/19 sezonundan itibaren kaldırılacak. UEFA’dan gelecek gelirlerinin 2 milyon avro’ya kadar olan kısmına tedbir konulması kabul edildi. Bununla birlikte bu tutarın 1 milyon avro’luk kısmı yapılandırma şartlarını uyulup uyulmadığına ve herhangi bir gelir yaratılıp yaratılmadığına bakılmaksızın UEFA’ya ödenecek. Kalan 1 milyon avro ise şarta bağlı olup, bu anlaşmada yer alan kriterleri sağlaması halinde UEFA tarafından kaldırılacak.

BÜLBÜLOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, UEFA’dan gelen kısıtlama cezası ile ilgili açıklamalarda bulundu, "Men cezası almadan 3 yıllık bir anlaşmayla bu süreci atlatmak güzel bir şey" dedi. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, UEFA’dan gelen kısıtlama cezasıyla ilgili DHA’ya açıklamalarda bulundu. Men cezası almamalarının büyük başarı olduğunu belirten Bülbüloğlu, şunları söyledi: "3 yıllık bir anlaşmayla bu süreci atlatmak çok güzel. UEFA’dan aldığımız para cezamız var. 3 yılda 1 milyon Euro’luk ödeme gerçekleştireceğiz. Onun dışında verdiğimiz bütçeye sadık kalma sözleşmesi yaptık. Gelirlerimizin ancak yüzde 60’ını oyuncu giderleri olarak kullanmamızı istiyorlar. Gelirlerimizi arttırdığımızda bu bütçe de artacak gibi görünüyor. 3 yıla yayılmış 1 milyon Euro cezamız olacak. Kadro kısıtlaması yok, bütçemize sadık kalarak istediğiniz oyuncuyu alabiliriz. UEFA’ya katılmaya hak kazandığımızda, bir takım kısıtlamalar olacak. UEFA, 22 sporcu lisanslama ile kısıtlama getiriyor. Türkiye için böyle bir durum yok. Men cezası almamamız büyük başarı oldu. Başkan ve arkadaşlarımızla büyük emek verdik. İşi sıkı sıkıya götürdük."



Çok güzel bir sunum yaparak, bu işi takip ettiklerini ifade eden Bülbüloğlu, "UEFA’dan hiçbir şey saklamadık, dürüstçe her şeyi ortaya koyduk. Projelerimizi sunduk, isim hakkından bahsettik. Bunlar UEFA’ya inandırıcı geldi. Bu süreci çok ciddi takip ettik. Yönetimimizde seviyeli, düzgün başarılı arkadaşlarımız var. Biz yönetime geldiğimizde UEFA anlaşmalara uymadığımız için gelirlerimize el koymuştu. UEFA’ya ilk ziyaretimde çok şaşırdılar. Bu çok hoşlarına gitmişti. Çünkü daha önce olmuş bir olay değil. Men cezası almamamız samimiyetin, dürüstlüğün bir faydasıdır" diyerek açıklamalarını noktaladı.