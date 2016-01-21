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UEFA Tehlikesi Mustafa Denizli'ye feda dedirtti

UEFA tarafınfan gelen açıklamanın ardından yönetimle iletişime geçen Mustafa Denizli seneye transfer sezonunda feda diyebileceklerini bildirdi

UEFA Tehlikesi Mustafa Denizli'ye feda dedirtti

 Galatasaray teknik direktörü Mustafa Denizli, sarı kırmızılıların Finansal Fair Play kapsamında UEFA tarafından cezalandırılacağının gündeme gelmesiyle birlikte başkan Dursun Özbek'e transfer konusunu askıya alabileceklerini söyledi.

FUTBOLCULARIN MORALİ BOZULDU

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in düzenlediği basın toplantısıyla UEFA'nın kendileri için 1+1 yıl Avrupa'dan men kararı almaya hazırlandığını açıklaması, futbolcular üzerinde büyük bir şok yarattı. Dünkü antrenman öncesinde Florya'da bir araya gelen futbolcuların bir numaralı gündem maddesi UEFA'dan gelmesi beklenen bu ceza olurken, yerli ve yabancı tüm yıldızların büyük moral bozukluğu yaşadığı öğrenildi. Bu durumu fark eden teknik direktör Mustafa Denizli'nin ise Osmanlıspor maçı öncesi takımını tekrar lige motive etmeye çalıştığı belirtildi.

ACİL ZİRVE YAPILDI

Oluşan bu olağanüstü durumun ardından ilk toplantı ise dün Başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Mustafa Denizli arasında gerçekleştirildi. Gündem maddesi UEFA'nın almaya hazırlandığı ceza kararı ve yapılması planlanan transfer operasyonu olurken, Denizli'nin yönetimi rahatlatarak, "Önümüzdeki sezon için gerekirse transferde fedakarlık yapabiliriz" önerisinde bulunduğu ortaya çıktı.

DENİZLİ TRANSFERDE 'FEDA' DEDİ

Mustafa Denizli'nin daha önce başkana verdiği raporda takımın ihtiyaçlarını tespit ederek alınmasını istediği oyuncuların isimlerini iletmesine karşın, UEFA'dan gelen mektup sonrası şimdilik Donk ve Linnes transferlerinin de bu sezon için yetebileceğini başkana ilettiği öğrenildi. Başkan Dursun Özbek'in oluşan tablo üzerine bu konuyu değerlendirerek yeni bir transfer yapıp yapmama konusunda karar vereceği, eğer bütçeyi çok etkilemeyecekse Denizli'nin daha önce istediği transferlere devam edileceği ancak son kararı yönetimle birlikte alacağı kaydedildi. Özbek, basın toplantısında "İki nokta transferi daha düşünüyoruz. Bu tavsiye, transferi etkilemez" demişti.

(Kaynak: Habertürk)
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