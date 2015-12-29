UEFA'nın Beşiktaş paylaşımı şaşırttı

UEFA'nın en büyük organizasyonlarından olan Avrupa Ligi ile ilgili paylaşımlarını yapan ve yaklaşık 3 milyon takipçisi olan hesap, Beşiktaş'ı Avrupa Ligi'ne geri taşıdı.

'BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANABİLİR Mİ?'

Hesaptan yapılan paylaşımda, Beşiktaş'ın 4-0'lık Konyaspor galibiyeti hatırlatılırken; Gökhan Töre ve Mario Gomez'in gol attığına dikkat çekildi. Ancak mesajın final bölümünde bomba patladı. Hesaptan takipçilere, "Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilir mi?" sorusu yöneltildi.

Bilindiği üzere Beşiktaş, grup aşamasında üçüncü olmuş ve Avrupa Ligi'ne veda etmişti. Belli bir süre geçtikten sonra hata farkedildi ve tweet silindi.