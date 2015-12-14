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UEFA Kupasında Fenerbahçe'nin Rakibi Belli Oldu!

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa liginde çekilen kura sonucunda rakibi Beşiktaş'ın grubunda oynadığı Lokomotiv Moskova oldu

UEFA Kupasında Fenerbahçe'nin Rakibi Belli Oldu!

 UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayarak adını son 32 takım arasına yazdıran Fenerbahçe ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelen Galatasaray'ın rakipleri bugün belli oluyor.

İşte eşleşmeler

Fiorentina - Tottenham Hotspur
Valencia - Rapid Wien
Borissia Dortmund - Porto
Fenerbahçe - Lokomotiv Moskova

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A ZORLU RAKİPLER

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Şampiyonlar Ligi C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne kalan Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren Fenerbahçe, kurada 2. torbada yer alacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Devler Ligi'nde seribaşı olan Porto, Olympiakos, Manchester United, Bayer Leverkusen ya da UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldıkları grupları lider olarak tamamlayan Molde, Liverpool, Krasnodar, Napoli, Rapid Wien, Braga, Lazio, Lokomotiv Moskova, Basel, Tottenham Hotspur, Schalke 04 ve Athletic Bilbao kulüplerinden biriyle eşleşecek.

İLK MAÇLAR 18 ŞUBAT

Sarı-lacivertli ekip, grup müsabakalarında aynı grupta yer aldığı için Norveç ekibi Molde ile eşleşemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunun ilk maçları 18 Şubat'ta rövanşları ise 25 Şubat 2015'de oynanacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç programları da kura çekimi sonrası belli olacak.

Seri başı takımlar

Molde (Norveç)
Liverpool (İngiltere)
Krasnodar (Rusya)
Napoli (İtalya)
Rapid Wien (Avusturya)
Braga (Portekiz)
Lazio (İtalya)
Lokomotiv Moskova (Rusya)
Basel (İsviçre)
Tottenham (İngiltere)
Schalke (Almanya)
Athletic Bilbao (İspanya)
Porto (POR)
Olympiacos (Yunanistan)
Manchester United (İngiltere)
Leverkusen (Almanya)

Seri başı olmayan takımlar

Fenerbahçe (Türkiye)
Sion (İsviçre)
Dortmund (Almanya)
Midtjylland (Danirmarka)
Villarreal (İspanya)
Marsilya (Fransa)
St-Étienne (Fransa)
Sporting CP (Portekiz)
Fiorentina (İtalya)
Anderlecht (Belçika)
Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
Augsburg (Almanya)
Sevilla (İspanya)
Valencia (İspanya)
Galatasaray (Türkiye)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeUEFALokomotiv Moskova
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