UEFA ile ilgili konuşan Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA’dan gelmesi muhtemel ceza hakkında önemli ve sert açıklamalar yaptı.



Sarı kırmızılıların UEFA’nın Finansal Fair-Play kurallarının dışına sadece mali olarak çıktığını belirten Başkan Özbek “UEFA’nın Finansal Fair-Play kurallarının nedeni büyüyen futbol ekonomisine kara para girmemesi. Galatasaray bahisle, şikeyle muhatap olmamış, kara para ve manipüle edici bir olay yok. Demek ki Galatasaray Finansal Fair-Play’e aykırı bir şey yapmamış. Galatasaray zarar ediyor. Bu zarar UEFA’nın istemediği seviyede” ifadelerini kullandı.





TAKIMI GENÇLEŞTİRECEKTİK AMA

Galatasaray’ın turnuvaların dışına itilmesinin çözüm olmadığını savunan sarı kırmızılıların başkanı “Oturup devre arası için bir transfer planlaması yapmıştık. Takımımız yaşlı bir takım. 30 yaş civarında bir takım. Geleceğe yönelik bir transfer politikası yapmıştık. Açıkçası UEFA’dan böyle bir mektup beklemiyordum. Mali bozukluklardan dolayı turnuva dışına atılmayı doğru bulmuyorum” dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kendilerinin Avrupa’da en çok oynayan Türk takımı olduğuna da değinip “Bizim karşı karşıya kaldığımız durumla ilgili UEFA’nın da tereddütleri var” diye konuştu.

BİZİ ORTADOĞU ÜLKESİ GİBİ GÖRMEYİN

Avrupa’da Galatasaray’ın olmaması durumunda futbolun kazanmayacağını belirten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek “Bizim bütçemiz rakiplerimizle kıyaslanamayacak kadar küçük. Türkiye, Avrupa’nın bir parçasıysa, Türkiye’yi Ortadoğu ülkesi gibi görüp o bütçeleri beklemek yanlış. Galatasaray UEFA’nın marka değerine katkı yaptı. Her maç çıkıp 8-10 yememişiz. İngilizlerden kupa almışız” diye konuştu.

Başkan Özbek, oyuncu satıp satmayacaklarıyla ilgili ise “Pazara çıkar gibi ‘Onu satıyoruz, bunu satmıyoruz’ diyemeyiz. Zaten kimseye de bir teklif gelmedi” dedi.





UEFA’DAN BİZE MEN CEZASI ÇIKMAZ

UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri Lazio’yu izlemek için Roma’ya giden ve Lazio’nun Napoli’ye 2-0 yenildiği maçı izleyen Mustafa Denizli, “Belki ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koymadı ama Lazio’yu biz ne bu maçla ne de bundan evvelkilerle ilgili tek maç üzerinden değerlendiremeyiz” dedi. Denizli, UEFA’nın kendileri ile ilgili vereceği karar konusunda ise “Men kararının zor çıkacağı kanaatindeyim.” diye konuştu.





ASLAN’IN SAVUNMASINI DUPONT YAPACAK

Galatasaray, UEFA ile yapacağı kritik zirve için önemli bir hamlede bulundu ve ünlü avukat Jean Louis Dupont ile anlaştı. 23 Şubat’ta sarı kırmızılıların men cezası alıp almayacağını belirleyecek olan görüşmede savunmayı Dupont yapacak.