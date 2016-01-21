UEFA ile boğuşan Galatasaray Burak Yılmaz'ı gözden çıakrdı

Uzun süredir kadrosunu 1 ya da 2 golcüyle güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, UEFA’dan gelen baskı nedeniyle zor günler geçiriyor. Sezon başında Burak Yılmaz için West Ham’dan gelen 10 milyon Euro’luk teklifi geri çeviren Sarı-Kırmızılılar, bu hamle nedeniyle oldukça pişman. Yeni transferler için kaynak yaratmakta zorlanan Galatasaray Yönetimi, iyi bir para karşılığında bu kez Burak’ı elden çıkarmanın formülünü arıyor. İngilizler’in tecrübeli futbolcuya olan ilgisi nedeniyle, West Ham’dan ikinci bir teklif daha bekleniyor.



Çinliler’i kabul etmedi



Burak’a kısa süre önce Çin kulübü Shanhgai Shenhua talip olmuş, Galatasaray’a 10 milyon Euro, oyuncuya da senelik 5 milyon Euro önerilmişti. Ancak Burak Yılmaz, Galatasaray’da yıllık 4 milyon Euro civarında gelir elde ettiği için, Çin’e gitme fikrine sıcak bakmamıştı. Golcü oyuncunun, yeni bir West Ham teklifine ne cevap vereceği merak konusu.