UEFA Emre Mor İçin Manşet Attı

Emre'nin forma giydiği Nordsjaelland kulübünde teknik direktörük görevini üstlenen Kasper Hjulmand, oyuncusunun sıra dışı bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Top onun ayağındayken neler yapabileceğini tahmin etmek çok zor. Pas vermesini beklerken bir anda yönünü değiştirip çalım atmayı deniyor ve bunu yaptığı anda onu yakalamanız neredeyse imkansız oluyor" diye konuştu.

Emre'nin alt yaş milli takımında hocalığını yapan Per Holm de 18 yaşındaki oyuncunun müthiş bir sıçrama yaptığını ifade etti ve "Artık sıkı çalışmayı öğrendi. Kişilik olarak da gün geçtikçe olgunlaşıyor ve hırsını pozitif yönde kullanabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.