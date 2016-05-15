UEFA Emre Mor İçin Manşet Attı

Alt yaş kategorilerinde Danimarka formasını terlettikten sonra milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Emre Mor, bu yılın mart ayında Türkiye U21 Milli Takımı'yla ilk maçına çıkmıştı.
Danimarkalılar'ın nasıl bir yeteneği ellerinden kaçırdıklarının farkında olduğunu belirten UEFA, Emre'nin gelişiminde önemli rol oynamış isimlerin değerlendirmelerine sayfasında yer verdi.
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"NELER YAPABİLECEĞİNİ TAHMİN ETMEK ÇOK ZOR"
Emre'nin forma giydiği Nordsjaelland kulübünde teknik direktörük görevini üstlenen Kasper Hjulmand, oyuncusunun sıra dışı bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Top onun ayağındayken neler yapabileceğini tahmin etmek çok zor. Pas vermesini beklerken bir anda yönünü değiştirip çalım atmayı deniyor ve bunu yaptığı anda onu yakalamanız neredeyse imkansız oluyor" diye konuştu.
Emre'nin alt yaş milli takımında hocalığını yapan Per Holm de 18 yaşındaki oyuncunun müthiş bir sıçrama yaptığını ifade etti ve "Artık sıkı çalışmayı öğrendi. Kişilik olarak da gün geçtikçe olgunlaşıyor ve hırsını pozitif yönde kullanabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.
UEFA'nın haberinde genç santrforun tekniği ve yaratıcılığıyla fark yarattığı vurgulanırken, çalım yeteneği ve hızı da eklenince Emre'nin oyun tarzında Messi esintilerinin hissedildiği aktarıldı.
'EN BÜYÜK DÜŞMANIM...'
Kendi oyunuyla ilgili kısa bir yorumda bulunan Emre ise "Eğer iyi günümdeysem sahada istediğim her şeyi yapabileceğimi hissediyorum. Ancak kötü bir maç geçirdiğimde kendimi çok daha aşağı çekebiliyorum ve oyundan çıkmak istiyorum. Bazen en büyük düşmanımın kendim olduğunu düşünsem de bu konuda giderek kendimi geliştiriyorum." açıklamasını yaptı.
Emre Mor, Nordsjaelland takımıyla bu sezon çıktığı 12 lig maçında takımına 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.