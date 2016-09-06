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UEFA'dan kulüplere 150 milyon Euro!

EURO 2016 eleme ve finallerinde sahaya çıkan futbolcuların kulüplerine 150 milyon Euro dağıtılacak.

UEFA'dan kulüplere 150 milyon Euro!

 UEFA, 2016 Avrupa Şampiyonası (EURO 2016) eleme ve finallerinde mücadele eden futbolcuların kulüplerine 150 milyon avro dağıtılacağını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, EURO 2016'nın eleme ve final aşamasındaki milli takımlara oyuncu gönderen UEFA üyesi federasyonlardan 659 kulübe, elde edilen gelirlerden 150 milyon avroluk rekor pay ayrılacağı bildirildi.

Turnuva ve ulusal takımlara sağlanan katkıdan dolayı yapılan ödemenin 100 milyon avroluk kısmının finallerde sahaya çıkan futbolcuların kulüplerine pay edileceği, 50 milyon avroluk bölümün ise elemelerde boy gösteren oyuncuların takımlarına paylaştırılacağı belirtildi.

Pay alan kulüpler ve kulüp başına dağıtılan para miktarlarının sonraki günlerde duyurulacağı ifade edildi.

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