UEFA'dan güzel haber karadeniz fırtınasını heyecanlandırdı

UEFA’nın Finansal Fair-Play’le ilgili ağır kriterlerinin olduğunu belirten Bülbüloğlu, “Geçtiğimiz günler İsviçre’ye gittim. Bu ziyaretim onların da hoşlarına gitti. Bizden mali kriterleri ve vizyonu istediler. Ben de yol haritamızı anlattım. 2-3 yıl içerisinde gelir-gider dengesinin sağlanacağını söyledim. Feda projesinden bahsettim. Ama yine de ceza mutlaka olacaktır” dedi.

‘TABLOYU DENGELEDİK’



14 Mart’ta tekrar İsviçre’ye gideceğini ifade eden başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, “UEFA’nın cezalarla ilgili bir çok sıralaması var. Bunlar; uyarı, kınama, para ve men cezası ile transfer yasağı. Biz bu işi para cezası ile halledebiliriz. Tekrar savunma yapacağız. Gelir tablomuzu dengelemek üzereyiz. Bunlar UEFA’nın da dikkatini çekiyor. Güzel işler olunca UEFA’nın da bize yardımları olacaktır. Büyük ihtimalle bu iş para cezasıyla biter” ifadelerini kullandı.