UEFA'dan Galatasaray Astana Maçının Hakemine Övgü

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Astana maçını yöneten İskoç hakem Craig Thomson gösterdiği başarılı performans ile UEFA'dan övgü aldı.

2003 yılından beri FIFA Korkartlı hakem olan 43 yaşındaki Craig Thomson, özellikle maçın tamamında sakin, kendinden emin ve oyuna hakimiyeti ile adeta hakemlik dersi verdi ve yardımcıları ile de çok uyumlu bir maç yönetti.

Karşılaşmayı akışına bırakan ve gereksiz düdükler çalmayıp,oyunu bölmeyen İskoç hakem maç genelinde toplamda sadece 18 faul düdüğü çaldı. Craig Thomson 2'si Astana'ya , biri de Galatasaraylı Burak Yılmaz olmak üzere 3 sarı kart gösterdi.

Kaynak : DHA