UEFA'dan Arda Turan'a büyük onur!

Bu yaz Fransa'da düzenlenecek olan 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na sayılı günler kala, gözler A Milli Futbol Takımımıza çevrildi. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği dev organizasyona ilişkin özgün içerik ve analizlerini sürdüren EURO 2016 Resmi Sayfası, Barcelona forması giyen milli futbolcumuz Arda Turan'ı turnuvaya damga vurabilecek oyuncular arasında gösterdi.



EURO 2016'nın Yıldızları başlığıyla yayınlanan makalede Arda Turan'ı masaya yatıran UEFA, yetenekli oyuncu için "Kuşkusuz jenerasyonun en iyi Türk futbolcusu" yakıştırmasını yaptı.

"Tılsımlı Arda"



Arda Turan'ın yeteneği ve tekniğine övgüler yağdıran UEFA, milli futbolcumuz için "tılsımlı" yorumunu yaptı. Söz konusu makelede yer alan Arda Turan değerlendirmesi şu şekilde;

Arda Turan, 30 Ocak 1987 yılında, Bayrampaşa, İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Edirne’lidir. Annesi yüksel Turan, babası Adnan Turan, kardeşi Okan Turan’dır. Şehremini Lisesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Spor Akademisi'nde hala öğrenci durumundadır.

Futbol ile genç yaşta tanışan Turan, on iki yaşındayken Galatasaray’ın alt yapısında forma giymeye başladı.

Galatasaray’ın PAF takımında dört yıl boyunca forma giyen futbolcu, Türkiye Milli Takımı ile de genç yaşta tanıştı. 2002 yılında, 16 yaş altı Milli Takım gençler kadrosunda kendisine yer buldu ve 2006 yılında Türkiye A Milli takımının kadrosuna girene kadar gençler takımında oynadığı toplam 79 maçta 15 gol atmayı başardı.

Galatasaray PAF takımında (profesyonel altı futbol takımı) dört yıl aralıksız forma giydikten sonra, 2004-2005 sezonu sırasında takımın ana kadrosuna alındı, fakat tecrübe eksikliği yüzünden kendisine çok fazla şans tanınamadı. Tecrübe kazanması için 2005-2006 sezonunda Manisaspor’a kiralanan Turan, burada gösterdiği performans ile Eric Gerets’in dikkatini çekmeyi başardı ve de sonraki sezon için Galatasaray’a geri döndü.

2006-2007 sezonuna hızlı başlayan genç oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında FK Mlada Boleslav’a iki gol atarak adını duyurdu. Bu sezonda oynadığı 31 lig maçında toplam 5 gol attı.

2007-2008 sezonuna zayıf bir başlangıç yapsa da, sezonun özellikle ikinci yarısında sergilediği yüksek performans ile dikkat çekti. Ligdeki başarılı sonucunda, Avrulpa’nın büyük takımlarından Newcastle United tarafından kendisine getirilen transfer teklifi ise, Galatasaray tarafından kabul edilmedi. Bu sezonda oynadığı 30 maçta toplam 7 gol atma imkanı buldu.

2008-2009 sezonunda kariyerindeki ilk hat-trick’ini Sivasspor a karşı kaydeden Turan, UEFA Kupası’nda Bordeaux’a attığı iki golle takımının en iyi oyuncularından birisi olduğunu kanıtladı. Bu sezonda oynadığı 29 maçta toplam 7 gol ve 9 asist kaydeden başarılı ortasaha oyuncusu, 10 Temuz 2009 tarihinde Galatasaray’ın kaptanlığına getirildi ve klübün tarihindeki en genç kaptan olarak tarihe geçti.

Arda Turan Galatasaray'da efsane oyuncular Metin Oktay, Tanju Çolak, Gheorghe Hagi gibi 10 numaralı formayı giymiştir.

Milli takım ile 16 yaş altı kadrodan başlayarak uzun bir ilişkisi olan Arda Turan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile beraber ilk defa, 2008 yılında sahaya çıktı. 25 Mayıs 2008 tarihindeki Türkiye-Uruguay maçında ilk resmi golünü atan Turan, 11 Haziran 2008 tarihinde oynanan İsviçre-Türkiye maçında attığı son dakika golü ile maçın adamı seçildi. A Milli Takım ile beraber sahaya çıktığı 34 maçta toplam 5 gol kaydetti.

2011 Ağustos ayında Atletico Madrid'le 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Galatasaray bu transferden 12 Milyon Euro bonservis bedeli almıştır. Sözleşmede, "Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 500 bin, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 1 milyon euro ekstra ödeme yapacaktır" maddesi de yer almaktadır.

Temmuz 2008'de Arda, İspanyol dergi Don Balon tarafından "Dünyanın En İyi 100 Genç Oyuncusu" listesinde 8inci sıraya uygun görüldü.

Arda Turan, yardıma muhtaç çocuklara ve vakıflara; Özellikle "Türkiye Böbrek Vakfı" ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) organizasyonlarında sık sık yer almaktadır.

2009 yılından bu yana sinema ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Sinem Kobal ile birlikte olan Arda Turan 2012 yılının Ocak ayında nişanlanmıştır. 2013 yılının sonlarında ayrıldılar.

2012 yılında oyuncu ve model Paris Hilton ile birlikte bir giyim firması reklamında oynamıştır. Porsche Carrera S4 marka arabası var ve bu arabayı Futbolcu Emre Belözoğlu'ndan aldı.

7 Temmuz 2015 tarihinde 34 milyon Euro (7 milyon başarı bonusları dahil) bonservis bedeli karşılığında İspanyol takımı Barcelona'ya 5 yıllığına transfer oldu. Rüştü Reçber'den sonra Barcelona forması giyecek ikinci Türk futbolcu oldu.

"Tekniği, oyun görüşü ve önsezisi en belirgin özellikleri. Takım üzerindeki etkisi ve liderliği ise yadsınamaz ölçüde. Takımın sıkıntı yaşadığı anlarda inisiyatif kullanma konusunda müthiş bir ustalığı var. Hem sağda hem de solda oynayabiliyor olması Arda Turan'ı Fatih Terim'in jokeri yapıyor."