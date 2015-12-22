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UEFA'dan Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o'ya soruşturma!

Geçen hafta oynanan Antalyaspor-Giresunspor maçında antrenörlük belgesi olmayan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun takımına taktik vermesi UEFA'nın gözünden kaçmadı. Eto'o'nun takımdaki pozisyonu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) bilgi istedi. İşte haberin ayrıntıları...

UEFA'dan Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o'ya soruşturma!

Antrenörlük belgesi bulunmayan Samuel Eto'o'nun, Antalyaspor'un geçen hafta Giresunspor ile oynadığı Ziraat Türkiye kupası maçında fubolculara taktik vermesi, UEFA'nın dikkatini çekti. UEFA, Eto'o'nun takımdaki pozisyonu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) bilgi istedi.

TFF, UEFA ’ya gönderdiği cevapta, maçın 18 kişilik kadrosunda yer alan yedek kulübesindeki Kamerunlu golcünün, futbolcu olarak Mehmet Uğurlu ’ya yardım ettiği bildirildi.

Bu arada Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer, cumartesi günü sahalarında oynayacakları Gaziantepspor maçı bitimine kadar takımı Mehmet Uğurlu ’nun hazırlayacağını söyledi.

Gaziantepspor karşılaşmasının ardından hem teknik heyet hem de devre arası kampının planlaması konusunda karar vereceklerini belirten Gencer, bu konularla ilgili olarak Samuel Eto ’o ile geniş çaplı toplantı yaptıklarını söyledi.

GENCER: ETO'O, TECRÜBELERİNİ PAYLAŞIYOR"

Yusuf Şimşek ’in takımdan ayrılmasından sonra Samuel Eto ’o ’nun, sahip olduğu deneyimleri takım arkadaşlarına aktardığını ifade eden Gencer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eto'o'nun pozisyonunun ne olacağına ligler tatile girince karar vereceğiz. Eto'o, takıma yardım etmekten mutlu. Takıma ne kadar vakit ayırabileceği konusunda ailesi ile görüşecekti. O konudaki cevabı evet. Karar yönetim kurulumuzun."

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