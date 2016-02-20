UEFA'da Fenerbahçe Rüzgarı!

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı. Sıralamaya göre ilk sırayı Real Madrid alırken ikinci sırada Bayern Münih, üçüncü sırada ise Barcelona yer aldı. Fenerbahçe, altı basamak birden atlayarak 54. sırada yer bulurken, Galatasaray 31'inci, Trabzonspor 58'inci ve Beşiktaş 61'inci sırada kendilerine yer buldu.



TÜRKLERDEN EN İYİSİ GALATASARAY

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Türk takımları sıralamada ilk otuz takım arasında yer alamazken en iyi sırada 57.760 puanla 31'inci olan Galatasaray yer aldı.

FENERBAHÇE 6 BASAMAK BİRDEN ATLADI

Ancak yeni sıralamada Türk takımları açısından en büyük başarıyı Fenerbahçe elde etti. UEFA Avrupa Ligi grup maçlarını ikinci sırada bitirip Lokomotif Moskovayı ilk maçta 2-0 yenen Sarı Lacivertliler sıralamada altı basamak birden atlayarak 37,760 puan ile 54'üncü sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR GERİDEN TAKİP ETTİ

Diğer Türk takımlarından Beşiktaş sıralamada kendine 34,760 puanla 61'inci sırada yer bulurken 36,260 puanlı Trabzonspor 58'inci sırada yer aldı.

RAKİPLERİMİZİN DURUMU

Bu arada UEFA Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi İtalyan Lazio sıralamada 28'inci sırada, Fenerbahçe'nin rakibi Lokomotiv Moskova ise 68'inci sırada yer aldı.

İşte UEFA'nın ilk on sırası ve aldıkları puanlar:

1 - Real Madrid 163.342

2 - Bayern Münih 152.292

3 - Barcelona 150.342

4 - Chelsea 135.581

5- Atletico Madrid 132.342

6 - Benfica 112.349

7 - Paris Saint-Germain 108.383

8 - Juventus 105.921

9 - Arsenal 104.581

10 - Borussia Dortmund 101.292

31 - Galatasaray 57.760

54 - Fenerbahçe 37.760

58 - Trabzonspor 36.260

61 - Beşiktaş 34.760