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UEFA Avrupa Ligi rakiplerimiz belli oldu!

Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe, Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor'un rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi rakiplerimiz belli oldu!

 UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oluyor. Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un yer aldığı kura çekimi Monako'da başladı. Kura çekimini canlı olarak aktarıyoruz.

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARI:

A GRUBU: Manchester United, (İngiltere) FENERBAHÇE, (Türkiye) Feyenoord (Hollanda), Zorya Luhansk (Ukrayna)

B GRUBU: Olympiakos, (Yunanistan) Apoel FC, (Kıbrıs) Young Boys, (İsviçre) Astana (Kazakistan)

C GRUBU: Anderlecht, (Belçika) Saint Ettiene, (Fransa) Mainz, (Almanya) Gabala (Azerbaycan)

D GRUBU: Zenit, (Rusya) AZ Alkmaar, (Hollanda) Maccabi Tel Aviv, (İsrail) Dundalk (İrlanda)

E GRUBU: Viktoria Plzen, (Çek Cumhuriyeti) Roma, (İtalya) Austria Wien, (Avusturya) Astra (Romanya)

F GRUBU: Athletic Bilbao, (İspanya) Genk, (Belçika) Rapid Wien, (Avusturya) Sassuolo (İtalya)

G GRUBU: Ajax, (Hollanda) Standart Liege, (Belçika) Celta Vigo, (İspanya) Panathinaikos (Yunanistan)

H GRUBU: Shakhtar Donetsk, (Ukrayna) Braga, (Portekiz) Gent, (Belçika) ATİKER KONYASPOR (Türkiye)

I GRUBU: Schalke 04, (Almanya) Red Bull Salzburg, (Avusturya) Krasnodar, (Rusya) Nice (Fransa)

J GRUBU: Fiorentina, (İtalya) Paok, (Yunanistan) Slovan Liberec, (Slovenya) Qarabag (Azerbaycan)

K GRUBU: Inter, (İtalya) Sparta Prag, (Çek Cumhuriyeti) Southampton, (İngiltere) H. Beer-Sheva (İsrail)

L GRUBU: Villareal, (İspanya) Steau Bükreş, (Romanya) FC Zürih, (İsviçre) OSMANLISPOR (Türkiye)

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Bu Yıl UEFA Avrupa LigiFenerbahçe
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