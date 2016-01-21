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Üç Büyük Kulüpten Mustafa Koç İçin Başsağlığı Mesajı

Bugün sabaha doğru evde yaptığı spor sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan iş adamı için Üç büyük kulüp başsağlığı mesajı yayınladı

Üç Büyük Kulüpten Mustafa Koç İçin Başsağlığı Mesajı

 Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Ali Koç'un ağabeyi Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Koç, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri resmi internet sitelerinden vefat eden Mustafa Koç için başsağlığı mesajı yayınladı.

GALATASARAY'DAN TAZİYE MESAJI

Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Koç'un, geçirdiği kalp krizi sonucunda erken yaşta hayatını kaybetmesinden dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dileriz. Ülkemizin başı sağ olsun. Galatasaray Spor Kulübü" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN BAŞŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Eski asbaşkanlarımızdan Sayın Ali Koç'un ağabeyi, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı, kulübümüzün 4894 numaralı kongre üyesi Sayın Mustafa V. Koç'un bu sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Sayın Mustafa V. Koç'a Allah'tan rahmet, başta Koç Ailesi olmak üzere merhumun tüm yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

BEŞİKTAŞ DA MESAJ YAYIMLADI

Beşiktaş Kulübü ise, resmi internet sitesinden "Türk iş dünyasının değerli ismi, Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Rahmi Koç'un sevgili oğlu, Koç Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un ani vefatı kulübümüzü ve camiamızı derinden üzmüştür. İşadamı kimliğiyle ülkemize önemli hizmetlerde bulunan Mustafa Koç'a Allah'tan rahmet, Koç Ailesine, güzide sponsorumuz Koç Topluluğuna, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Beşiktaş JK" mesajını yayımladı.
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Mustafa Koç
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