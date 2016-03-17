U19 kadrosu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 20 Mart Pazar günü saat 18.00'de, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.



28 takımın dörderli olarak 7 gruba ayrıldığı Elit Tur grup maçları sonunda gruplarını lider tamamlayan 7 ekip, 11-24 Temmuz'da Almanya'da yapılacak finallerde mücadele etmeye hak kazanacak. Ev sahibi Almanya, finallere doğrudan katılacak. Türkiye, İtalya, İsrail ve İsviçre ile 2. Grup'ta yer alacak.



Türkiye, Ukrayna, Bosna Hersek ve Azerbaycan ile yer aldığı eleme turu grubunu lider tamamlayarak Elit Tur'a yükselmişti.



Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:



Utku Yuvakuran (Beylerbeyi), Muhammed Şengezer (Yeşil Bursa), Ertuğrul Ersoy (Çaykur Rizespor), Merih Demiral, Savaş Polat, Abdurrahman Canlı, Ahmethan Köse, Muhammed Samed Karakoç (Fenerbahçe), İlker Günaslan (Gaziantepspor), Gökhan Kardeş (PSV Eindhoven), Sabit Hakan Yılmaz (Adanaspor), Cengiz Ünder (Altınordu), Hayrullah Alıcı (Fortuna Düsseldorf), Abdullah Balıkçı (Wiener Neustadt), Yusuf Yazıcı, Muhammet Beşir (Trabzonspor), Berkay Özcan (VFB Stuttgart), Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor).



Maç programı



Elit Tur'da yapılacak maçların TSİ başlama saatleri ve oynanacağı statlar şöyle:



25 Mart Cuma:



12.00 İsviçre-Türkiye (Comunale di Caldogno)



15.30 İsrail-İtalya (Silvio Appiani)



27 Mart Pazar:



12.00 Türkiye-İsrail (Romeo Menti)



19.00 İsviçre-İtalya (Silvio Appiani)



30 Mart Çarşamba:



16.00 İsrail-İsviçre (Silvio Appiani)



16.00 İtalya-Türkiye (Comunale di Caldogno)