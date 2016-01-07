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TV8 Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası Ne Zaman Hangi Günler Puan Durumu Fikstürü Kalan Maçlar Canlı İzle

Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvasında karşılaşmalar tamamlandıkça heyecan o kadar artıyor, son karşılaşmaların sonuçları golleri ve geniş özetini 07 Ocak Perşembe tarihli haberimizde bulabilirsiniz, turnuva 08 Ocak Cuma günü saat 20:00'da devam edecek, mücadeledeki hırs heyecan izleyiciye tam anlamı ile futbol şöleni sunuyor Acun Medya tarafından TV8 ekranlara gelen 4 Büyükler Salon Turnuvası tüm heyecanıyla devam ediyor

TV8 Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası Ne Zaman Hangi Günler Puan Durumu Fikstürü Kalan Maçlar Canlı İzle
Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası'nda bugün Trabzonspor Galatasaray'ı 8-6 lık bir skorla devirmeyi başardı, gurupta ilk galibiyetini alan Trabzonspor puanını 5'e yükseltti, Fenerbahçe Beşiktaş karşısında 7-4 lük galibiyetle puanını 7 ye çıkarıp 2. sıraya yükseldi, Beşiktaş ise 6 puanla 3. sıraya geriledi

Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvasında karşılaşmalar tamamlandıkça heyecan o kadar artıyor, son karşılaşmaların sonuçları golleri ve geniş özetini 11 Ocak Pazartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz, turnuva 11 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da devam edecek, mücadeledeki hırs heyecan izleyiciye tam anlamı ile futbol şöleni sunuyor Acun Medya tarafından TV8 ekranlara gelen 4 Büyükler Salon Turnuvası tüm heyecanıyla devam ediyor

Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası  11 Ocak Pazartesi Sonuçları:
Galatasaray 6-8 Trabzonspor  İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 
Beşiktaş 4-7 Fenerbahçe  İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası  08 Ocak Cuma Sonuçları:
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 
Fenerbahçe 5-9 Galatasaray İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası  06 Ocak Çarşamba Sonuçları:
Fenerbahçe: 6-5 Trabzonspor İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 
Beşiktaş: 7-6 Galatasaray İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası  04 Ocak Pazartesi Sonuçları:
Beşiktaş 4-4 Fenerbahçe İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray 6-5 Trabzonspor İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası  02 Ocak Cumartesi Sonuçları:
Fenerbahçe 5-6 Galatasaray İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş 6-6 Trabzonspor İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 13 Ocak Çarşamba saat 20:00'da TV8 ekranlarında canlı yayınlanacak

Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 13 Ocak Çarşamba günü Galatasaray - Beşiktaş ve Trabzonspor – Fenerbahçe maçları ile devam ediyor, Galatasaray 9 Puanın avantajı ile grupta liderliğini sürdürür durumda hemen arkasında 6 puanla Beşiktaş takip ediyor,  Fenerbahçe'nin 4 Trabzonspor'un ise 5 puanı var, heyecan hırs ve eğlence dolu turnuvanın yeni bölümü 13 Ocak Çarşamba günü saat 20:00 itibariyle TV8 ekranlarında canlı olarak ekranlara gelecek


Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası Puan Durumu:

1- Galatasray        9
2- Fenerbahçe      7
3- Beşiktaş           6
4- Trabzonspor     5
 
Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası Takım Kadroları:

FENERBAHÇE TAKIMI
Recep Biler, Ali Güneş, Burhan Saatçioğlu, Erhan Albayrak, Tarık Daşgün, Ceyhun Eriş, Celil Sağır, Yusuf Şimşek, Serhat Akın, Elvir Baliç.
GALATASARAY TAKIMI
Kerem İnan, Ümit Davala, Ergün Penbe, Soner Tolungüç, Hasan Şaş, Evren Turhan, Ayhan Akman, Mustafa Kocabey, Ümit Karan, Hakan Ünsal.

BEŞİKTAŞ TAKIMI
Fevzi Tuncay, Ali Tandoğan, Alpay Özalan, Koray Avcı, Sertan Eser, Tayfur Havutçu, Tümer Metin, Ahmet Dursun, Oktay Derelioğlu, İlhan Mansız.

TRABZONSPOR TAKIMI
Metin Aktaş, Emrah Eren, Çağdaş Atan, Hasan Üçüncü, Güngör Öztürk, Soner Boz, Erman Özgür, Yattara, Mehmet Yılmaz, Hami Mandıralı.


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Anahtar Kelimeler:
4 Büyükler Salon Turnuvası
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