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TV8 Canlı İzle - TV8 Yayın Akışı - TV8 Canlı Yayın İzle TR Futbol Haber Analiz

Acun Medya'nın kanalı olan TV8 dizileri yarışma programları ile izleyiciyi ekrana kitlemeye devam ediyor, kanalın canlı yayın bilgileri haberimizde

TV8 Canlı İzle - TV8 Yayın Akışı - TV8 Canlı Yayın İzle TR Futbol Haber Analiz

 TV8 yayın akışı bugün nasıl? TV8'de yayınlanacak olan diziler, filmler ve programlar neler? TV8 dizi ve programları izlemek ve canlı yayın akışı için haberimizi takip etmeye devam edin.


Eğlence kanallarından biri olan TV8'de büyük izleyici kitlesine sahip yarışma programları neler?

Survivor, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Ver Fırına, Ütopya, O Ses Türkiye, O Ses Çocuklar, Rising Star Türkiye yarışma programlarıyla izleyiciyi ekrana kilitliyor.TV8 yan ekran uygulamasıyla yayınlara anında katılım fırsatını izleyicilerine sunuyor.

TV8 yan ekran uygulamasıyla ilgili ayrıntıları haberimizin devamında bulabilirsiniz.



TV 8 22 Ocak 2016 Cuma Yayın Akışı

06:15 - Çok Güzel Hareketler Bunlar
07:00 - Oynat Bakalım
08:00 - Maşa ile Koca Ayı
08:30 - Aramızda Kalmasın / Canlı
11:45 - Arda’nın Mutfağı
12:45 - Songül Karlı ile Evlilik Yolunda / Yeni
15:15 - İşte Benim Stilim 2016 / Yeni Bölüm
20:00 - G.O.R.A
22:30 - İşte Benim Stilim 2016 / Eleme Gecesi
01:30 - İşte Benim Stilim 2016
03:45 - Songül Karlı ile Evlilik Yolunda
05:30 - Arda’nın Mutfağı

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