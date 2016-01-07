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Turnuvanın kavgalı iki ismi barıştı

4 Büyükler salon turnuvasında F.Bahçe-Beşiktaş arasında kıyasıya mücadelenin sonlarına doğru bir pozisyon sonrasında kavga eden Ahmet Dursun ve Ali Güneş barıştı

 V8'in düzenlediği 4 Büyükler Salon Turnuvası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kavga eden Ahmet Dursun ile Ali Güneş arasındaki gerginlik son buldu.

Birlikte kameraların karşısına geçen iki futbolcu, aralarında sorun kalmadığını söyledi.

AHMET DURSUN ÖZÜR DİLEDİ

Ahmet Dursun, gerginliğe yol açan pozisyonda kendisinin kabahatli olduğunu belirterek, "Sahalarda görmek istemediğimiz bir hareket oldu. O maçın adrenaliyle gelişen bir şey. 17 senelik kariyerimde böyle bir olay yaşamadım. Orada suç daha çok bende. Ali Güneş'ten özür diledim" dedi.

Ali Güneş ise, "Saha içinde olan sahada kalır. Önemli olan bunu dışarıya taşımamak. Biz de öyle yaptık. Bu konuyu çok fazla uzatmaya gerek yok. Ahmet Dursun maçtan sonra beni aradı ve özür diledi" diye konuştu.
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Ahmet DursunAli Güneş
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