Türkiye’nin En İyi Oyuncusu Gökhan Tere!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş , 7 yıl aradan sonra kazanılan şampiyonluğun ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

Teknik heyeti ile beraber Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Şenol Güneş kazanılan şampiyonluğun anahtarı olarak kendilerini zorlayan rakipleri gösterdi ve "Rakiplerimiz olmasa biz bir hiçiz, O'nlar bizi zorladı ve şampiyonluk için bizi motive etti" dedi.

Şampiyonluğun kazanılmasından sonra kendisi hakkında yapılan övgüleri abartılı bulduğunu söyleyen Güneş "Biz hiç bir zaman kahraman olmadık kahraman olmaya da çalışmadık" diye konuştu.

Tecrübeli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"İLGİ VE ABARTILI ÖVGÜDEN RAHATSIZIM"

"Son günlerde şahsıma olan ilgiden, abartılı övgüden, olumsuz etkilendiğimi söylemek istiyorum. Başkana ve yönetime teşekkür ediyorum. Teknik heyet büyük iş yaptı. Sağlıkçılar, güvenlik, herkes. Şampiyonluğumuzun anahtarı rakipler. Rakiplerimin şampiyonluğa katkısı büyük oldu. Onlar olmasa biz bir hiçiz. Bizi ne kadar zorladılarsa biz o kadar iyi olduk. Zayıf rakip sizi de zayıf bırakır. Yarışın sonunda iki takım kaldı ve rakibimiz son haftaya kadar bizi zorladı. Rakip takımlardaki Aykut Hoca, Abdullah Hoca, Cihat Hoca, Mustafa hocanın katkıları var. Onlarla yarıştık. O yüzden rakiplerimize teşekkür ediyoruz. Hakemlerle ilgili eleştirilerimiz olmuştur ama yine de de onlara da teşekkür ediyorum."

"BİZ HİÇ BİR ZAMAN KAHRAMAN OLMADIK"

"Geçen yıllardan Samet ve Bilic hocanın da katkıları oldu ve biz bunu ileri götürmeye çalıştık. Biz hiç bir zaman kahraman olmadık, olmaya da çalışmadık. Yapılan katkıdan ortaya bir eser çıktıysa bu bizi mutlu eder. Beşiktaş'ın her oyuncusu yetenekli ve değerlidir. İyi niyetle çalıştılar, biz de adil olmaya çalıştık. Tesadüfen iş yapmadık. Sorumluluk aldık çok çalıştık. Dürüst ve paylaşımcı olduk. Hayallerimizin hayata geçmesi için el ele verdik. Beğenilen bir takım olmalıydık ve olduğumuzu düşünüyorum. Dil din ayrımı olmadan Fair-Play çerçevesinde oynadık. En az faul yapan takımlardan bir tanesiyiz. Basit oynamalıydık ve bunu başardık. Başarı ve başarısızlık karşısında duracağımız yeri iyi bilmeliyiz. Bizde herkes kendi işini yaptı ve bunu yapmaya devam etti. Herkesin takdir ettiği bizim de gurur duyduğumuz Beşiktaş istedik ve öyle de oldu. "

"RAKİBİMİZ İKİNCİ OLDU ANTRENÖRÜNÜN GİTME DURUMU OLUYOR"

"Başarılı olmaktan daha değerli ve önemli şeyler vardır. Bizim rakibimiz ikinci oldu, antrenörlerinin gitme durumu oluyor. Onlar şampiyon olsa benim gitme durumum olacaktı. Madem öyle niye 3 senelik kontrat yapılıyor. Bu iş bu kadar basit mi? Bizi ayakta tutan şey asıl olan ilke ve prensiplerimizden. Gidene gelene bakmak yerine elimizdekilere sahip çıkalım ve değerlerini bilelim. Gomez alındığında kimse şimdi ki gibi konuşmuyordu. Şimdi Mario Gomez mükemmel diyorlar. O zaman Demba Ba mükemmeldi. İdmana çıkmayan hiç bir oyuncu benim oyuncum değildir. "

"TARAFTAR ÖLMEYE DEĞİL EĞLENMEYE GELSİN"

Taraftar ölmeye değil, eğlenmeye gelsin. Karşı tarafı sevginle rahatsız ediyorsan, bu sevgi değildir. Mevcut düşünce yapıları ile güç problemlerini çözemeyiz. Alıştığımız şeyler bu sorunları getiriyor. Bu konuda da sıkıntımız oldu. Müthiş bir taraftar kitlemiz var. Duyuyordum ama bu kadar olduğunu bilmiyordum. Sevmekle dövmek arasında bir sıkıntımız var. Aynı taraftar, maçı alına seviyor, kaybettiği zaman dövüyor. Böyle bir duygu olmaz. Seviyorsanız sevgiyle bakmanız lazım. Takım sizin çocuğunuz. Kimin, neyin yanlış olduğunu ortaya koyduk. Doğru düşünceyi sahiplendik. Dünya kulübü olmak isteğimiz devam ediyor, markalaşmak zorundayız."

"FENERBAHÇE'Yİ VE BİZİ BAŞARILI GÖRÜYORUM"

"Hiçbir şeyi tek başıma yapmadık. Herkes bir aile havası oluşturdu ama hala eksiklerimiz var. Çok daha büyük mesafe almalıyız. Fenerbahçe'yi ve bizi başarılı görüyorum. Galatasaray, Bursaspor ve Trabzonspor sıkıntılar çektiler. Olağanüstü çıkış yapan Konyaspor, Başakşehir ve Osmanlıspor'u tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da Milli Takım'a başarılar diliyorum. Lig bizim için bitmiştir. Son müsabakamızı oynayacağız.

"DOPİNG KONTROLÜNDE YAPILANLAR HERKESİ ZOR DURUMDA BIRAKTI"

"Konyaspor ile ilgili eleştiriler de geldi. Pazartesi, Salı maç koymak nereden çıktı, onu da bilmiyorum. Oyuncu sakatlanır. Düşünün ki Cumartesi Konya oynadı, bizde Pazar oynadık. O zaman eleştiri gelmeyecek miydi? Planlamalar sezon başında yapılmalıdır. Kurulda olanlar kurumları zor durumda bırakıyor. Doping kontrolünde yapılanlar herkesi zor durumda bırakıyor. Herkes daha dikkatli olmalı. Sene içerisinde biz hiç iddiamız olmayan maçta Karabük'te kupa maçında akşam 8 de oynadık ve maçı gündüze aldıramadık. Ondan sonraki tüm maçları gündüz oynadılar. Ben oyuncularıma da bunu söylüyorum, hata yapıyorsam söyleyin kendimi düzelteyim. Kurallar kişilere göre olmamalı herkese aynı olmalı."

"TRABZON'DA DA KUPAYI HAK ETTİK AMA VERMEDİLER"

"Ben işimi düzgün yapmak zorundayım. Bu sonucu Trabzonspor, Bursa'da da alabilirdim. Bunların ekonomik tarafları, lobi tarafları, camia tarafları var. Elinde en iyi oyuncusunu tutamayan kulüp o yarışta kaybetmeye mahkumdur. Trabzon'da ürettiğimiz ile yarıştık. Daha iyisi istendiğinde sizi başarısız gördüler. O gün ki ikincilik başarıdır. Beşiktaş'ta da bu var. Biz futbol oynamaya çalıştık. Ben kendimle ilgili eksik görmüyorum. Lig şampiyonluğu istiyorum dediğimde Trabzonspor camiası biraz gönül koydu. O sözleri geri almıyorum. Biz gönüllerin değil gerçek şampiyon olmak istiyoruz dedik. Trabzonspor'da da kupayı hak ettik ama kupa vermediler, Beşiktaş'ta hak ettik kupayı da alıyoruz."

"MARİO'NUN GİTMESİ O'NA DA BİZE DE ZARAR VERİR"

" Mario Gomez ile ilgili bir şey söylemek doğru değil. Oyuncu burada mutlu ve başarılı. Gidecekse ya ekonomiktir, yada evine gideceği için sevinir. Bize gideceği yönde bir şey denilmedi. O bize geldiğinde iyi durumda değildi. Kendisini daha iyi yapacak bir takım bulamazsa gideceğini düşünmüyorum. Mario'nun gitmesi ona da bize de zarar verir. Mal sahibi olan bir takım var. Oyuncusu iyi oynadı. Bu maçtan sonra kulübü ile konuşulur ve son durum belli olur"

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN DÖNÜŞ YOK"

"Tekrar ligde yarışmak için şampiyon olmadık. Şampiyonlar Ligi'ne geldik ve oradan dönüş yok. Oyuncular bu oyunun üzerine çıkmak zorunda. Oranın zor bir yarış olduğunu biliyorum. Gücümüzü zorlayacağız, eksiğimiz varsa gidereceğiz. Ligde en iyi takım olduğumuzu düşünüyoruz. Ligi tanıyoruz ama yine de kötü gidebiliriz. Oyuncularıma Şampiyonlar Ligi'ne göre kendilerini hazırlamaları gerektiğini söylüyorum. Unvanlar, makamlar gelip geçicidir, önemli olan karakterdir."

"TOLGA ZENGİN İYİ KALECİ, VELİ VE TOLGAY'IN KALMASINI İSTİYORUM"

"Tolga ile ilgili haklı eleştiriler var. Bu sene tüm antrenmanlara çıktı, çalışıyor, bir şeyler yapmak istiyor. Geçmişin izleri duruyor ama ayakta durmaya çalıştı. Brugge maçında başından geçen olay onu çok etkiliyor. Tolga iyi kaleci, Tolgay çok yetenekli bir futbolcu. Sakatlık sonrasında geldiğinde de yeteneklerinde bir sıkıntı yoktu ama kullanmasında sıkıntılı oldu. Öyle bir dönemde geldi ki öndekileri geçme şansı yoktu. Moral olarak da sıkıntı yaşıyor. bir sene boşa gitti. O da istemezdi ben de istemezdim. Yeniden başlayacak ama iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Atiba bu sene oynadı seneye garantisi var mı? Kimin oynayacağını bilmiyoruz. Burada esas olan rekabettir. Yedek kaldığınız zaman yıkılıyorsanız, hata yapıyorsunuz. Kulübede durmak da oynamak da takıma ait olmadığın anlamına gelmiyor. Sen Beşiktaş'ın değerli oyuncususun. Veli de Tolgay da sakatlık sonrası oynamadı. İkisinin de seneye kalmasını istiyorum."

"Sosa, sezon başı nane molla gibiydi. Oynayan oyuncu zaten belli oluyor. Onun değerlendirmesini herkes farklı yapabilir. Sosa'nın Kayseri maçında havadan topu alıp, Cenk'e attırdığı gol benim için olağanüstüydü. Gökhan da oynadığında tek başına maç alıyor, bazen silik kalıyor. Serdar'ın gözyaşı benim için anlamlıydı. Olumsuz bakanlar oldu. Tolgay'ın kadroya giremediğinde hırslanması güzel bir şey. Onlar bizi başarıya götürüyor. O yüzden görünenler üzerinde konuşmaya gerek yok. Benim için her oyuncu değerli ve önemlidir. Aradaki kaliteyi kendileri ortaya koyuyor."

Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısının ardından yardımcı antrenörleri ile birlikte şampiyonluk pastasını kesti.