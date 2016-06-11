"Türkiye şampiyon olursa garsonluk yaparım"

2008'deki şampiyonada Türkiye'ye çeyrek finalde gol atan Hırvatistan'ın eski futbolcusu Ivan Klasnic, Türkiye üzerinden iddiaya girdiğini belirtti.



EURO 2008 'de, Türkiye'nin Hırvatistan'ı elediği maçın 118. dakikasında golü atan Ivan Klasnic, o günleri ve Türkiye'nin 2016'daki şansını değerlendirdi. Bir dönem Süper Lig ekibi Gaziantepspor'a transfer olmanın kıyısından dönen eski futbolcu çok ilginç ifadeler kullandı:

"RÖVANŞI ALMAK İSTİYORUZ"

"Fransa'da Türkiye'ye karşı turnuvaya çok iyi başlayacağımızı düşünüyoruz. Bizim için çok önemli bir maç olacak. Bütün motivasyonumuz üst düzeyde. Çok motive olduğumuzu söyleyebilirim. İyi hazırlandık ve geçmişte üzüldüğümüz maçın rövanşını almak istiyoruz."

İşte Ivan Klasnic'in Akşam gazetesine yaptığı açıklamalar;

"HEYKELİM YAPILDI VE O AN YIKILDIK"

"O karşılaşma bizim açımızdan çok dramatik bir maçtı. Uzatmaları düşündüğünüz zaman çok heyecanlı bir maçtı. O gün sahada kimse, kimin daha iyi olduğunu anlayamazdı. Çünkü çok denk bir mücadele olmuştu. 118. dakikada ben golü attığımda çok büyük bir sevinç yaşadık. O an içimden 'bu iş bitti' diye düşündüm ama öyle olmadı. Hatta ülkemde o golü attıktan sonra heykelim hazırlanmıştı ama kimsenin düşünmediği anda hemen yıkıldık."

"ÖMER TOPRAK SAVUNMADA OLMALI"

"Arda Barcelona'da fazla forma şansı bulamadı. Türkiye bu turnuvada 'biz de varız' mesajını verdi. Defansta eksiklerini olduğunu görüyoruz. Ömer Toprak olsaydı daha sağlam bir savunma hattı olurdu. Bu turnuvada en zayıf bölgeleri savunma yönünde olacaktır. İtalyan lokantası çalıştıran bir arkadaşımla iddiaya girdik. Arkadaşım bana 'Türkiye şampiyon olacak' dedi. Ben de ona 'Türkiye Avrupa şampiyonu olursa bende burada sana garsonluk yapacağım' diye söz verdim."

SLAVEN BILIC'İN ÖNÜ AÇIK

"Bilic çok sevdiğim bir teknik adamdır. Benim ilk antrenörümdü. Bana iyi şanslar verdi. Türkiye'de çok önemli işler başardı. Önü gerçekten açık."