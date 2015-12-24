Türkiye Kupasında Sivas evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor

Ligin yarısı biterken Liderliğini sürdüren siyah beyazlı ekip Ziraat Türkiye Kupasında Sivas'a konuk oluyor, kupada da mutlu sona ulaşmak isteyen iki takımda kazanmak istiyor
Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde saat 13.45'te oynanacak karşılaşmada, hakem Erkan Engin görev yapacak.
BEŞİKTAŞ AVANTAJ PEŞİNDE
Gruptaki ilk maçında Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Sivas Belediyespor karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak gruptan çıkma yolunda avantaj yakalamak istiyor.
Ev sahibi ekip Sivas Belediyespor ise gruptaki ilk mücadelesinde 1461 Trabzon'a 7-1 gibi farklı bir skorla yenilmişti.
GÜNEŞ'TEN KADRODA ROTASYON!
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'ün, Sivas Belediyespor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.
Kardemir Karabükspor'la oynanan gruptaki ilk maçta sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev veren tecrübeli teknik adamın, bu tercihini Sivas temsilcisi karşısında da sürdürmesi bekleniyor.
SİVAS, BEŞİKTAŞ MAÇINA ODAKLANDI
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Belediyespor'un Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş'ı yenmesi durumunda olağanüstü bir iş başarmış olacağını söyledi.
Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma öncesinde takımı ziyaret eden Aydın, futbolculara moral vererek baklava ikram etti. Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynamanın ayrı bir heyecan verdiği belirterek, "Böyle tek maçlı sistemlerde sürpriz sonuçlar almak mümkün" dedi.
Kupa maçlarında geçmişte çok büyük sürprizler yaşandığını hatırlatan Aydın, "Neden bu sürprizlerden bir tanesini Beşiktaş'a karşı yaşatmayalım. Bunu başaracağımıza inanıyorum, başarmamamız için bir sebep olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu. Aydın, maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini vurgulayarak, "Beşiktaş bizi burada yenebilir. Bu kimseyi rahatsız etmez çünkü doğal bir sonuçtur. Ancak biz Beşiktaş'ı yenersek, olağanüstü bir iş başarmış oluruz" ifadesini kullandı.
MUHTEMEL 11'LER
SİVAS BELEDİYESPOR
Onur Yurtoğlu
Kaan Kılcı
Gökhan Payal
Nuri Melih Mursal
Volkan Çekirdek
Mehmet Nas
Berkay Öztuvan
Ali Akburç
Murathan Buruş
Aykut Sevim
Batuhan Salman
BEŞİKTAŞ
Günay Güvenç
Serdar Kurtuluş
Alexander Milosevic
Pedro Franco
Dusko Tosic
Veli Kavlak
Necip Uysal
Kerim Frei
GÖkhan Töre
Olcay Şahan
Cenk Tosun
SAAT: 13.45
STAT: MUHSİN YAZICIOĞLU
HAKEM: ERKAN ENGİN
YAYIN: A HABER
Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde saat 13.45'te oynanacak karşılaşmada, hakem Erkan Engin görev yapacak.
BEŞİKTAŞ AVANTAJ PEŞİNDE
Gruptaki ilk maçında Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Sivas Belediyespor karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak gruptan çıkma yolunda avantaj yakalamak istiyor.
Ev sahibi ekip Sivas Belediyespor ise gruptaki ilk mücadelesinde 1461 Trabzon'a 7-1 gibi farklı bir skorla yenilmişti.
GÜNEŞ'TEN KADRODA ROTASYON!
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'ün, Sivas Belediyespor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.
Kardemir Karabükspor'la oynanan gruptaki ilk maçta sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev veren tecrübeli teknik adamın, bu tercihini Sivas temsilcisi karşısında da sürdürmesi bekleniyor.
SİVAS, BEŞİKTAŞ MAÇINA ODAKLANDI
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Belediyespor'un Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş'ı yenmesi durumunda olağanüstü bir iş başarmış olacağını söyledi.
Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma öncesinde takımı ziyaret eden Aydın, futbolculara moral vererek baklava ikram etti. Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynamanın ayrı bir heyecan verdiği belirterek, "Böyle tek maçlı sistemlerde sürpriz sonuçlar almak mümkün" dedi.
Kupa maçlarında geçmişte çok büyük sürprizler yaşandığını hatırlatan Aydın, "Neden bu sürprizlerden bir tanesini Beşiktaş'a karşı yaşatmayalım. Bunu başaracağımıza inanıyorum, başarmamamız için bir sebep olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu. Aydın, maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini vurgulayarak, "Beşiktaş bizi burada yenebilir. Bu kimseyi rahatsız etmez çünkü doğal bir sonuçtur. Ancak biz Beşiktaş'ı yenersek, olağanüstü bir iş başarmış oluruz" ifadesini kullandı.
MUHTEMEL 11'LER
SİVAS BELEDİYESPOR
Onur Yurtoğlu
Kaan Kılcı
Gökhan Payal
Nuri Melih Mursal
Volkan Çekirdek
Mehmet Nas
Berkay Öztuvan
Ali Akburç
Murathan Buruş
Aykut Sevim
Batuhan Salman
BEŞİKTAŞ
Günay Güvenç
Serdar Kurtuluş
Alexander Milosevic
Pedro Franco
Dusko Tosic
Veli Kavlak
Necip Uysal
Kerim Frei
GÖkhan Töre
Olcay Şahan
Cenk Tosun
SAAT: 13.45
STAT: MUHSİN YAZICIOĞLU
HAKEM: ERKAN ENGİN
YAYIN: A HABER