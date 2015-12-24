Türkiye Kupasında Sivas evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu

Kompleksi'nde saat 13.45'te oynanacak karşılaşmada, hakem Erkan Engin görev yapacak.

BEŞİKTAŞ AVANTAJ PEŞİNDE

Gruptaki ilk maçında Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip,

karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak gruptan çıkma yolunda avantaj yakalamak istiyor.

Ev sahibi ekip Sivas Belediyespor ise gruptaki ilk mücadelesinde 1461 Trabzon'a 7-1 gibi farklı bir skorla yenilmişti.

GÜNEŞ'TEN KADRODA ROTASYON!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'ün, Sivas Belediyespor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.

Kardemir Karabükspor'la oynanan gruptaki ilk maçta sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev veren tecrübeli teknik adamın, bu tercihini Sivas temsilcisi karşısında da sürdürmesi bekleniyor.

SİVAS, BEŞİKTAŞ MAÇINA ODAKLANDI

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Belediyespor'un

C Grubu ikinci maçında Beşiktaş'ı yenmesi durumunda olağanüstü bir iş başarmış olacağını söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma öncesinde takımı ziyaret eden Aydın, futbolculara moral vererek baklava ikram etti. Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynamanın ayrı bir heyecan verdiği belirterek, "Böyle tek maçlı sistemlerde sürpriz sonuçlar almak mümkün" dedi.

Kupa maçlarında geçmişte çok büyük sürprizler yaşandığını hatırlatan Aydın, "Neden bu sürprizlerden bir tanesini Beşiktaş'a karşı yaşatmayalım. Bunu başaracağımıza inanıyorum, başarmamamız için bir sebep olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu. Aydın, maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini vurgulayarak, "Beşiktaş bizi burada yenebilir. Bu kimseyi rahatsız etmez çünkü doğal bir sonuçtur. Ancak biz Beşiktaş'ı yenersek, olağanüstü bir iş başarmış oluruz" ifadesini kullandı.

MUHTEMEL 11'LER

SİVAS BELEDİYESPOR

Onur Yurtoğlu

Kaan Kılcı

Gökhan Payal

Nuri Melih Mursal

Volkan Çekirdek

Mehmet Nas

Berkay Öztuvan

Ali Akburç

Murathan Buruş

Aykut Sevim

Batuhan Salman

BEŞİKTAŞ

Günay Güvenç

Serdar Kurtuluş

Alexander Milosevic

Pedro Franco

Dusko Tosic

Veli Kavlak

Necip Uysal

Kerim Frei

GÖkhan Töre

Olcay Şahan

Cenk Tosun

SAAT:

13.45

STAT:

MUHSİN YAZICIOĞLU

HAKEM:

ERKAN ENGİN

YAYIN:

A

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