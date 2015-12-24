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Türkiye Kupasında Sivas evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor

Ligin yarısı biterken Liderliğini sürdüren siyah beyazlı ekip Ziraat Türkiye Kupasında Sivas'a konuk oluyor, kupada da mutlu sona ulaşmak isteyen iki takımda kazanmak istiyor

Türkiye Kupasında Sivas evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor
 Ligin yarısı biterken Liderliğini sürdüren siyah beyazlı ekip Ziraat Türkiye Kupasında Sivas'a konuk oluyor, kupada da mutlu sona ulaşmak isteyen iki takımda kazanmak istiyor

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde saat 13.45'te oynanacak karşılaşmada, hakem Erkan Engin görev yapacak.



BEŞİKTAŞ AVANTAJ PEŞİNDE



Gruptaki ilk maçında Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Sivas Belediyespor karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak gruptan çıkma yolunda avantaj yakalamak istiyor.



Ev sahibi ekip Sivas Belediyespor ise gruptaki ilk mücadelesinde 1461 Trabzon'a 7-1 gibi farklı bir skorla yenilmişti.



GÜNEŞ'TEN KADRODA ROTASYON!



Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'ün, Sivas Belediyespor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.



Kardemir Karabükspor'la oynanan gruptaki ilk maçta sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev veren tecrübeli teknik adamın, bu tercihini Sivas temsilcisi karşısında da sürdürmesi bekleniyor.



SİVAS, BEŞİKTAŞ MAÇINA ODAKLANDI



Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Belediyespor'un Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş'ı yenmesi durumunda olağanüstü bir iş başarmış olacağını söyledi.



Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma öncesinde takımı ziyaret eden Aydın, futbolculara moral vererek baklava ikram etti. Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynamanın ayrı bir heyecan verdiği belirterek, "Böyle tek maçlı sistemlerde sürpriz sonuçlar almak mümkün" dedi.



Kupa maçlarında geçmişte çok büyük sürprizler yaşandığını hatırlatan Aydın, "Neden bu sürprizlerden bir tanesini Beşiktaş'a karşı yaşatmayalım. Bunu başaracağımıza inanıyorum, başarmamamız için bir sebep olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu. Aydın, maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini vurgulayarak, "Beşiktaş bizi burada yenebilir. Bu kimseyi rahatsız etmez çünkü doğal bir sonuçtur. Ancak biz Beşiktaş'ı yenersek, olağanüstü bir iş başarmış oluruz" ifadesini kullandı.



MUHTEMEL 11'LER



SİVAS BELEDİYESPOR

Onur Yurtoğlu

Kaan Kılcı

Gökhan Payal

Nuri Melih Mursal

Volkan Çekirdek

Mehmet Nas

Berkay Öztuvan

Ali Akburç

Murathan Buruş

Aykut Sevim

Batuhan Salman



BEŞİKTAŞ

Günay Güvenç

Serdar Kurtuluş

Alexander Milosevic

Pedro Franco

Dusko Tosic

Veli Kavlak

Necip Uysal

Kerim Frei

GÖkhan Töre

Olcay Şahan

Cenk Tosun



SAAT: 13.45

STAT: MUHSİN YAZICIOĞLU

HAKEM: ERKAN ENGİN

YAYIN: A HABER
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSivas
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