Türkiye Kupasında ilk maçlar belli oldu! Hangi takım içerde hangileri dışarda oynayacak?

2015-2016 sezonu Türkiye Kupası grup elemesinin ilk maçları belli oldu. Bu göre ilk hafta maçları 15,16 ve 17 Aralık günlerinde hafta içi oynanacak.



Trabzonspor ve Fenerbahçe deplasmanda...



Trabzonspor 15 Aralık salı günü saat 14'te Nazilli Belediyespor'un konuğu olurken, Fenerbahçe ise 16 Aralık Çarşamba günü aynı saatte Tuzlaspor deplasmanına gidecek.



Galatasaray ve Beşiktaş iç sahada Perşembe günü...



Galatasaray ve Beşiktaş ise maçlarını 17 Aralık Perşembe günü oynayacak. Beşiktaş saat 18.30'da Kardemir Karabükspor'u sahasında ağırlayacak. Galatasaray ise 20:45'te Akhisar Belediyespor'u TT Arena stadında konuk edecek.



Diğer maçlar ise şöyle...





