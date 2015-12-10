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Türkiye Kupasında ilk maçlar belli oldu! Hangi takım içerde hangileri dışarda oynayacak?

Türkiye kupasında 2015-2016 sezonu, gruplarda ilk maçların fikstürü belli oldu. Trabzonspor ve Fenerbahçe deplasmanda oynayacak, Galatasaray ve Beşiktaş iç sahada oynayacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda gün gün ilk maçları zamanı ve saati.

Türkiye Kupasında ilk maçlar belli oldu! Hangi takım içerde hangileri dışarda oynayacak?

 2015-2016 sezonu Türkiye Kupası grup elemesinin ilk maçları belli oldu. Bu göre ilk hafta maçları 15,16 ve 17 Aralık günlerinde hafta içi oynanacak.

Trabzonspor ve Fenerbahçe deplasmanda...

Trabzonspor 15 Aralık salı günü saat 14'te Nazilli Belediyespor'un konuğu olurken, Fenerbahçe ise 16 Aralık Çarşamba günü aynı saatte Tuzlaspor deplasmanına gidecek.

Galatasaray ve Beşiktaş iç sahada Perşembe günü...

Galatasaray ve Beşiktaş ise maçlarını 17 Aralık Perşembe günü oynayacak. Beşiktaş saat 18.30'da Kardemir Karabükspor'u sahasında ağırlayacak. Galatasaray ise 20:45'te Akhisar Belediyespor'u TT Arena stadında konuk edecek.

Diğer maçlar ise şöyle...



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