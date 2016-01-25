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Türkiye Kupası son hafta fikstürü ve maç programı

Türkiye Kupası'nda 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği son hafta karşılaşmaları tüm heyecanı ile devam ediyor

Türkiye Kupası son hafta fikstürü ve maç programı

 Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele verdiği organizasyonda, son grup müsabakaları yarın başlayıp, 28 Ocak Perşembe günü sona erecek.

Gruplarda ilk iki sırayı alan ekiplerin tur atlayacağı kupada, 6. hafta müsabakalarının programı şöyle:

A Grubu:

27 Ocak Çarşamba:

13.00 Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)

28 Ocak Perşembe:

14.00 Medipol Başakşehir-Amed Sportif Faaliyetler (Başakşehir Fatih Terim)

B Grubu:

28 Ocak Perşembe:

12.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

18.00 Eskişehirspor-Bursaspor (Eskişehir Atatürk)

C Grubu:

27 Ocak Çarşamba:

15.00 1461 Trabzon-Kardemir Karabükspor (Hüseyin Avni Aker)

28 Ocak Perşembe:

20.15 Beşiktaş-Sivas Belediyespor (Atatürk Olimpiyat)

D Grubu:

27 Ocak Çarşamba:

13.00 Aydınspor 1923-Bucaspor (Adnan Menderes)

17.00 Çaykur Rizespor-Mersin İdmanyurdu (Çaykur Didi)

E Grubu:

Yarın:

20.45 Galatasaray-Kastamonuspor 1966 (Türk Telekom Arena)

28 Ocak Perşembe:

16.00 Karşıyaka-Akhisar Belediyespor (İzmir Atatürk)

F Grubu:

Yarın:

12.00 Nazilli Belediyespor-Adanaspor (Nazilli İlçe)

27 Ocak Çarşamba:

19.00 Gaziantepspor-Trabzonspor (Kamil Ocak)

G Grubu:

Yarın:

14.00 İnegölspor-Kayserispor (İnegöl İlçe)

17.00 Torku Konyaspor-Etimesgut Belediyespor (Büyükşehir Torku Arena)

H Grubu:

27 Ocak Çarşamba:

12.00 Tuzlaspor-Giresunspor (Tuzla Belediye)

20.45 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

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