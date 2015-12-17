Türkiye Kupası'nda 1461 Trabzon fırtınası esti

Türkiye Kupası'nda 1461 Trabzon evinde Sivas Belediyespor ile karşılaştı, Hüseyin Avni Aker stadında oynanan karşılaşmasında goller yağmur gibi geldi
1461 TRABZON 7 - 1 SİVAS BELEDİYESPOR
STAT: Hüseyin Avni Aker
HAKEMLER: Murat Erdoğan (xxx), Murat Ergin Gözütok (xxx), Abdullah Uğur Sarı (xxx)
1461 TRABZON: İbrahim Demir (xxx)- Oktay (xxx) (Dk.46 Okan xxx), Aytaç (xxx), Recep Uğur (xxx), Erhan (xxx), Hamza (xxx), Abdülkadir Parmak (xxx) (Dk.80 Akakpo), Yüksel (xxx), Ziya Alkurt (xxx) (Dk.72 Ali Kuçik xx), Kaan (xxx), Arquin (xxx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Onur (x)- Kaan (x), Gökhan (x), Nuri (x), Volkan (x) (Dk.57 Burak x), Ali (x), Mehmet Nas (x), Aykut (x) (Dk.75 Atilla x), Berkay (x), Murathan (x), Batuhan (x) (Dk.61 Aykut Emre xx)
GOLLER: Dk.17, Dk.87 Hamza, Dk.31 Abdülkadir, Dk.54, Dk.63 Arquin, Dk.71 Ziya, Dk.88 Ali Kuçik (1461 Trabzon), Dk.70 Aykut Emre (Sivas Belediyespor)
SARI KARTLAR: Yüksel (1461 Trabzon), Nuri (Sivas Belediyespor)
MAÇTAN DAKİKALAR
17'nci dakikada soldan yapılan ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Hamza’nın vuruşu, kaleci Onur’un müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-0.
31'inci dakikada soldan Ziya’nın ortasında kale alanı öz çizgisi üzerinde topa dokunan Abdülkadir’in vuruşu ağlara gitti: 2-0.
54'üncü dakikada ceza alanı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Arquin’in şutu filelerle buluştu: 3-0.
63'üncü dakikada soldan yapılan ortada Aytaç’ın ceza yayı üzerinde indirdiği topu Arquin gelişine bir vuruşla ağlara gönderdi: 4-0.
70'inci dakikada gelişen Sivas Belediye atağında Aykut Emre’nin uzaktan vuruşunda top kalecinin üzerinden ağlarla buluştu: 4-1.
71'inci dakikada Sivas Belediyespor defansının hatasında topa sahip olan Ziya’nın penaltı noktası üzerinden plasesi filelere gitti: 5-1.
87'nci dakikada sol kanattan gelişen 1461 Trabzon atağında Ali Kuçik’in pasıyla penaltı noktası üzerinde buluşan Hamza’nın plasesi ağlara gitti: 6-1.
88'inci dakikada Arquin’in pasıyla sağdan ceza alanına giren Ali Kuçik’in, kaleciyi geçtikten sonra dar açıdan kaleye gönderdiği top direğe vurduktan sonra ağlarla buluştu: 7-1.