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Türkiye Kupası Maçında Hükmen Mağlubiyet Şoku
Türkiye kupasında oynanan maçta cezalı oyuncu oynattığı gerekçesi ile Göztepe hükmen mağlubiyet sayıldı, Nazilli Belediyespor ile oynadıkları maçı 2-1 kaybetmişlerdi cezalı futbolcu oynattığı belli olan Göztepe kulübü PFDK tarafından hükmen mağlup edildi
08 Aralık 2015 Salı 16:49
Türkiye kupasında oynanan maçta cezalı oyuncu oynattığı gerekçesi ile Göztepe hükmen mağlubiyet sayıldı, Nazilli Belediyespor ile oynadıkları maçı 2-1 kaybetmişlerdi cezalı futbolcu oynattığı belli olan Göztepe kulübü PFDK tarafından hükmen mağlup edildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe, Nazilli Belediyespor'a karşı oynadıkları maçta, cezalı futbolcu oynattığı gerekçesiyle PFDK'dan ceza aldı.
Türkiye Kupası maçında cezalı futbolcu oynatan Göztepe, 2-1 kaybettiği Nazilli Belediyespor maçında 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Ayrıca Türkiye Kupası maçında cezalı olduğu halde forma giyen Göztepe'li Mehmet Enes Öztürk'e 4 maç men cezası verildi.
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