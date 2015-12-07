Türkiye Kupası Heyecanı Bugün Yapılacak Kura ile Devam Ediyor

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bugün İstanbul'da gerçekleşecek olan kura heyecanı ile devam ediyor, 14:30'da başlayacak olan kura Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek ve Aspor kanalından canlı olarak yayınlanması bekleniyor

07 Aralık 2015 Pazartesi 13:42