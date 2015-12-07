Türkiye Kupası Heyecanı Bugün Yapılacak Kura ile Devam Ediyor

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bugün İstanbul'da gerçekleşecek olan kura heyecanı ile devam ediyor, 14:30'da başlayacak olan kura Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek ve Aspor kanalından canlı olarak yayınlanması bekleniyor
Ziraat Türkiye Kupası’nda grupların kura çekimi bugün İstanbul’da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirilecek kura çekimi saat 14.30’da başlayacak ve A Spor’dan naklen yayınlanacak.
Kura çekimine Süper Lig’de geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor’un yanı sıra kupada 3. eleme turunu geçen 27 takım katılacak. Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında toplam 32 takım dörderli 8 grupta çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Karşılaşmalar sonucu gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselecek.
32 takım var
SÜPER LİG: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Antalyaspor, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Kayserispor, Mersin İdman Yurdu, Torku Konyaspor.
PTT 1. LİG: 1461 Trabzon, Adanaspor, Boluspor, Giresunspor, Karabükspor, Karşıyaka, Şanlıurfaspor.
SPOR TOTO 2. LİG: Amed Sportif, Aydınspor 1923, Bandırmaspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Bucaspor, İnegölspor, Nazilli Belediyespor, Sivas Belediyespor, Tuzlaspor.
SPOR TOTO 3. LİG: Etimesgut Belediyespor, Kastamonuspor 1966.