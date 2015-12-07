Türkiye Kupası Grup Kuralarının Ardında Fikstürde Belli oldu - Ziraat Türkiye Kupası Fikstürü 2015 2016

2015-2016 Sezonu Türkiye Ziraat Kupası grup kuralarının ardından fikstürde belli oldu Orhan Saka Salonu'nda yapılan çekilişin ardından tarihler şu şekilde
Türkiye Kupası 2015-2016 sezonu grup kura çekimi, TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda yapıldı ve gruplarda fikstür belli oldu. 8 grupta 32 takımın bir üst tur için vereceği mücadelede ilk maçlar 15-16-17 Aralık'ta oynanacak.
Kura çekimine TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Maç Planlama ve Organizasyon Müdürü Besim Yalçın ile Grup Müsabakaları'nda mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katıldı.
Kura çekimi öncesi konuşma yapan TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, ''Türkiye Kupası'nda bu turla birlikte yeni bir aşamaya geçiyoruz. Artık grup müsabakaları başlıyor. Heyecan bir üst seviyeye çıkacak. Önceki turlarda, tüm takımların birbirlerini yenebildiği müsabakalara şahit olduk. Bu da kupanın rekabet seviyesinin ne kadar üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Böylelikle bu kupanın değerini daha iyi anlıyoruz. Grup Müsabakaları'nda, 2. Lig ve 3. Lig'den gelen takımlar, gruplarında Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden en az 1 takımla eşleşebilecek. Böylece bu takımlar; kendi sahalarında Süper Lig takımlarını da ağırlamanın heyecanını yaşayacak. Türkiye Kupası'nın özelliği tüm Türkiye'yi kucaklaması. A Milli Takım düzeyinde, EURO 2016 Finalleri'ne yükseldiğimiz bugünlerde, Türkiye Kupası'nın da hak ettiği ilgiyi göreceğinden hiç şüphemiz yok. Seyir ve dostluk seviyesinin en üst düzeyde olduğu maçların oynanmasını diliyorum.'' dedi.
TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez ise yaptığı açıklamada, ''Amatör takımların ve Spor Toto 2. Lig ile 3. Lig ekiplerinin katılımıyla tüm Türkiye'yi kucaklayan bir kupa başlattık. Grup Müsabakaları'nda kupanın seyir zevki daha da artacak. TFF olarak, Türk futboluna ileri götürecek düzeyde organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz ve de bunu her geçen gün geliştirmek adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. En başından itibaren Türkiye Kupası'na katılan tüm takımları tebrik ederim.'' dedi.
Çift devreli lig usulüne göre oynanacak ve 32 takımın 4'erli olarak 8 gruba ayrıldığı Türkiye Kupası Grup Müsabakaları sonucunda; gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, Son 16 Turu'na yükselmeye hak kazanacak.
GRUPLARDAKİ MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
Yapılan kura çekilişi sonrasında oluşan gruplar ile gruplardaki maç fikstürü ise şöyle oldu:
A GRUBU MAÇ PROGRAMI
1. HAFTA (15-16-17 ARALIK 2015)
Medipol Başakşehir FK - Şanlıurfaspor
Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler
2. HAFTA (22-23-24 ARALIK 2015)
Amed Sportif Faaliyetler - Medipol Başakşehir FK
Şanlıurfaspor - Bandırmaspor
3. HAFTA (09-10 OCAK 2016)
Şanlıurfaspor - Amed Sportif Faaliyetler
Medipol Başakşehir FK - Bandırmaspor
4. HAFTA (12-13-14 OCAK 2016)
Amed Sportif Faaliyetler - Şanlıurfaspor
Bandırmaspor - Medipol Başakşehir FK
5. HAFTA (19-20-21 OCAK 2016)
Şanlıurfaspor - Medipol Başakşehir FK
Amed Sportif Faaliyetler - Bandırmaspor
6. HAFTA (26-27-28 OCAK 2016)
Medipol Başakşehir FK - Amed Sportif Faaliyetler
Bandırmaspor - Şanlıurfaspor
B GRUBU MAÇ PROGRAMI
1. HAFTA (15-16-17 ARALIK 2015)
Büyükçekmece Tepecik Spor - Bursaspor
Eskişehirspor - Boluspor
2. HAFTA (22-23-24 ARALIK 2015)
Boluspor - Büyükçekmece Tepecik Spor
Bursaspor - Eskişehirspor
3. HAFTA (09-10 OCAK 2016)
Bursaspor - Boluspor
Büyükçekmece Tepecik Spor - Eskişehirspor
4. HAFTA (12-13-14 OCAK 2016)
Boluspor - Bursaspor
Eskişehirspor - Büyükçekmece Tepecik Spor
5. HAFTA (19-20-21 OCAK 2016)
Bursaspor - Büyükçekmece Tepecik Spor
Boluspor - Eskişehirspor
6. HAFTA (26-27-28 OCAK 2016)
Büyükçekmece Tepecik Spor - Boluspor
Eskişehirspor - Bursaspor
C GRUBU MAÇ PROGRAMI
1. HAFTA (15-16-17 ARALIK 2015)
1461 Trabzon - Sivas Belediye Spor
Beşiktaş - Kardemir Karabükspor
2. HAFTA (22-23-24 ARALIK 2015)
Kardemir Karabükspor - 1461 Trabzon
Sivas Belediye Spor - Beşiktaş
3. HAFTA (09-10 OCAK 2016)
Sivas Belediye Spor - Kardemir Karabükspor
1461 Trabzon - Beşiktaş
4. HAFTA (12-13-14 OCAK 2016)
Kardemir Karabükspor - Sivas Belediye Spor
Beşiktaş - 1461 Trabzon
5. HAFTA (19-20-21 OCAK 2016)
Sivas Belediye Spor - 1461 Trabzon
Kardemir Karabükspor - Beşiktaş
6. HAFTA (26-27-28 OCAK 2016)
1461 Trabzon - Kardemir Karabükspor
Beşiktaş - Sivas Belediye Spor
D GRUBU MAÇ PROGRAMI
1. HAFTA (15-16-17 ARALIK 2015)
Çaykur Rizespor - Bucaspor
Aydınspor 1923 - Mersin İdmanyurdu
2. HAFTA (22-23-24 ARALIK 2015)
Mersin İdmanyurdu - Çaykur Rizespor
Bucaspor - Aydınspor 1923
3. HAFTA (09-10 OCAK 2016)
Bucaspor - Mersin İdmanyurdu
Çaykur Rizespor - Aydınspor 1923
4. HAFTA (12-13-14 OCAK 2016)
Mersin İdmanyurdu - Bucaspor
Aydınspor 1923 - Çaykur Rizespor
5. HAFTA (19-20-21 OCAK 2016)
Bucaspor - Çaykur Rizespor
Mersin İdmanyurdu - Aydınspor 1923
6. HAFTA (26-27-28 OCAK 2016)
Çaykur Rizespor - Mersin İdmanyurdu
Aydınspor 1923 - Bucaspor
E GRUBU MAÇ PROGRAMI
1. HAFTA (15-16-17 ARALIK 2015)
Galatasaray - Akhisar Belediyespor
Karşıyaka - Kastamonuspor 1966
2. HAFTA (22-23-24 ARALIK 2015)
Kastamonuspor 1966 - Galatasaray
Akhisar Belediyespor - Karşıyaka
3. HAFTA (09-10 OCAK 2016)
Akhisar Belediyespor - Kastamonuspor 1966
Galatasaray - Karşıyaka
4. HAFTA (12-13-14 OCAK 2016)
Kastamonuspor 1966 - Akhisar Belediyespor
Karşıyaka - Galatasaray
5. HAFTA (19-20-21 OCAK 2016)
Akhisar Belediyespor - Galatasaray
Kastamonuspor 1966 - Karşıyaka
6. HAFTA (26-27-28 OCAK 2016)
Galatasaray - Kastamonuspor 1966
Karşıyaka - Akhisar Belediyespor
F GRUBU MAÇ PROGRAMI
1. HAFTA (15-16-17 ARALIK 2015)
Nazilli Belediyespor - Trabzonspor
Gaziantepspor - Adanaspor
2. HAFTA (22-23-24 ARALIK 2015)
Adanaspor - Nazilli Belediyespor
Trabzonspor - Gaziantepspor
3. HAFTA (09-10 OCAK 2016)
Trabzonspor - Adanaspor
Nazilli Belediyespor - Gaziantepspor
4. HAFTA (12-13-14 OCAK 2016)
Adanaspor - Trabzonspor
Gaziantepspor - Nazilli Belediyespor
5. HAFTA (19-20-21 OCAK 2016)
Trabzonspor - Nazilli Belediyespor
Adanaspor - Gaziantepspor
6. HAFTA (26-27-28 OCAK 2016)
Nazilli Belediyespor - Adanaspor
Gaziantepspor - Trabzonspor
G GRUBU MAÇ PROGRAMI
1. HAFTA (15-16-17 ARALIK 2015)
İnegölspor - Etimesgut Belediyespor
Torku Konyaspor - Kayserispor
2. HAFTA (22-23-24 ARALIK 2015)
Kayserispor - İnegölspor
Etimesgut Belediyespor - Torku Konyaspor
3. HAFTA (09-10 OCAK 2016)
Etimesgut Belediyespor - Kayserispor
İnegölspor - Torku Konyaspor
4. HAFTA (12-13-14 OCAK 2016)
Kayserispor - Etimesgut Belediyespor
Torku Konyaspor - İnegölspor
5. HAFTA (19-20-21 OCAK 2016)
Etimesgut Belediyespor - İnegölspor
Kayserispor - Torku Konyaspor
6. HAFTA (26-27-28 OCAK 2016)
İnegölspor - Kayserispor
Torku Konyaspor - Etimesgut Belediyespor
H GRUBU MAÇ PROGRAMI
1. HAFTA (15-16-17 ARALIK 2015)
Antalyaspor - Giresunspor
Tuzlaspor - Fenerbahçe
2. HAFTA (22-23-24 ARALIK 2015)
Fenerbahçe - Antalyaspor
Giresunspor - Tuzlaspor
3. HAFTA (09-10 OCAK 2016)
Giresunspor - Fenerbahçe
Antalyaspor - Tuzlaspor
4. HAFTA (12-13-14 OCAK 2016)
Fenerbahçe - Giresunspor
Tuzlaspor - Antalyaspor
5. HAFTA (19-20-21 OCAK 2016)
Giresunspor - Antalyaspor
Fenerbahçe - Tuzlaspor
6. HAFTA (26-27-28 OCAK 2016)
Antalyaspor - Fenerbahçe
Tuzlaspor - Giresunspor