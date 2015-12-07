Türkiye Kupası Grup Kuralarının Ardında Fikstürde Belli oldu - Ziraat Türkiye Kupası Fikstürü 2015 2016

Türkiye Kupası 2015-2016 sezonu grup kura çekimi, TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda yapıldı ve gruplarda fikstür belli oldu. 8 grupta 32 takımın bir üst tur için vereceği mücadelede ilk maçlar 15-16-17 Aralık'ta oynanacak.

Kura çekimine TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Maç Planlama ve Organizasyon Müdürü Besim Yalçın ile Grup Müsabakaları'nda mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katıldı.

Kura çekimi öncesi konuşma yapan TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, ''Türkiye Kupası'nda bu turla birlikte yeni bir aşamaya geçiyoruz. Artık grup müsabakaları başlıyor. Heyecan bir üst seviyeye çıkacak. Önceki turlarda, tüm takımların birbirlerini yenebildiği müsabakalara şahit olduk. Bu da kupanın rekabet seviyesinin ne kadar üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Böylelikle bu kupanın değerini daha iyi anlıyoruz. Grup Müsabakaları'nda, 2. Lig ve 3. Lig'den gelen takımlar, gruplarında Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden en az 1 takımla eşleşebilecek. Böylece bu takımlar; kendi sahalarında Süper Lig takımlarını da ağırlamanın heyecanını yaşayacak. Türkiye Kupası'nın özelliği tüm Türkiye'yi kucaklaması. A Milli Takım düzeyinde, EURO 2016 Finalleri'ne yükseldiğimiz bugünlerde, Türkiye Kupası'nın da hak ettiği ilgiyi göreceğinden hiç şüphemiz yok. Seyir ve dostluk seviyesinin en üst düzeyde olduğu maçların oynanmasını diliyorum.'' dedi.

TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez ise yaptığı açıklamada, ''Amatör takımların ve Spor Toto 2. Lig ile 3. Lig ekiplerinin katılımıyla tüm Türkiye'yi kucaklayan bir kupa başlattık. Grup Müsabakaları'nda kupanın seyir zevki daha da artacak. TFF olarak, Türk futboluna ileri götürecek düzeyde organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz ve de bunu her geçen gün geliştirmek adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. En başından itibaren Türkiye Kupası'na katılan tüm takımları tebrik ederim.'' dedi.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak ve 32 takımın 4'erli olarak 8 gruba ayrıldığı Türkiye Kupası Grup Müsabakaları sonucunda; gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, Son 16 Turu'na yükselmeye hak kazanacak.

GRUPLARDAKİ MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

Yapılan kura çekilişi sonrasında oluşan gruplar ile gruplardaki maç fikstürü ise şöyle oldu:





A GRUBU MAÇ PROGRAMI

1. HAFTA (15-16-17 ARALIK 2015)

Medipol Başakşehir FK - Şanlıurfaspor

Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler

2. HAFTA (22-23-24 ARALIK 2015)

Amed Sportif Faaliyetler - Medipol Başakşehir FK

Şanlıurfaspor - Bandırmaspor

3. HAFTA (09-10 OCAK 2016)

Şanlıurfaspor - Amed Sportif Faaliyetler

Medipol Başakşehir FK - Bandırmaspor

4. HAFTA (12-13-14 OCAK 2016)

Amed Sportif Faaliyetler - Şanlıurfaspor

Bandırmaspor - Medipol Başakşehir FK

5. HAFTA (19-20-21 OCAK 2016)

Şanlıurfaspor - Medipol Başakşehir FK

Amed Sportif Faaliyetler - Bandırmaspor

6. HAFTA (26-27-28 OCAK 2016)

Medipol Başakşehir FK - Amed Sportif Faaliyetler

Bandırmaspor - Şanlıurfaspor

B GRUBU MAÇ PROGRAMI

1. HAFTA (15-16-17 ARALIK 2015)

Büyükçekmece Tepecik Spor - Bursaspor

Eskişehirspor - Boluspor

2. HAFTA (22-23-24 ARALIK 2015)

Boluspor - Büyükçekmece Tepecik Spor

Bursaspor - Eskişehirspor

3. HAFTA (09-10 OCAK 2016)

Bursaspor - Boluspor

Büyükçekmece Tepecik Spor - Eskişehirspor

4. HAFTA (12-13-14 OCAK 2016)

Boluspor - Bursaspor

Eskişehirspor - Büyükçekmece Tepecik Spor

5. HAFTA (19-20-21 OCAK 2016)

Bursaspor - Büyükçekmece Tepecik Spor

Boluspor - Eskişehirspor

6. HAFTA (26-27-28 OCAK 2016)

Büyükçekmece Tepecik Spor - Boluspor

Eskişehirspor - Bursaspor





C GRUBU MAÇ PROGRAMI

1. HAFTA (15-16-17 ARALIK 2015)

1461 Trabzon - Sivas Belediye Spor

2. HAFTA (22-23-24 ARALIK 2015)

Kardemir Karabükspor - 1461 Trabzon

Sivas Belediye Spor - Beşiktaş

3. HAFTA (09-10 OCAK 2016)

Sivas Belediye Spor - Kardemir Karabükspor

1461 Trabzon - Beşiktaş

4. HAFTA (12-13-14 OCAK 2016)

Kardemir Karabükspor - Sivas Belediye Spor

Beşiktaş - 1461 Trabzon

5. HAFTA (19-20-21 OCAK 2016)

Sivas Belediye Spor - 1461 Trabzon

Kardemir Karabükspor - Beşiktaş

6. HAFTA (26-27-28 OCAK 2016)

1461 Trabzon - Kardemir Karabükspor

Beşiktaş - Sivas Belediye Spor





D GRUBU MAÇ PROGRAMI

1. HAFTA (15-16-17 ARALIK 2015)

Çaykur Rizespor - Bucaspor

Aydınspor 1923 - Mersin İdmanyurdu

2. HAFTA (22-23-24 ARALIK 2015)

Mersin İdmanyurdu - Çaykur Rizespor

Bucaspor - Aydınspor 1923

3. HAFTA (09-10 OCAK 2016)

Bucaspor - Mersin İdmanyurdu

Çaykur Rizespor - Aydınspor 1923

4. HAFTA (12-13-14 OCAK 2016)

Mersin İdmanyurdu - Bucaspor

Aydınspor 1923 - Çaykur Rizespor

5. HAFTA (19-20-21 OCAK 2016)

Bucaspor - Çaykur Rizespor

Mersin İdmanyurdu - Aydınspor 1923

6. HAFTA (26-27-28 OCAK 2016)

Çaykur Rizespor - Mersin İdmanyurdu

Aydınspor 1923 - Bucaspor

E GRUBU MAÇ PROGRAMI

1. HAFTA (15-16-17 ARALIK 2015)

Karşıyaka - Kastamonuspor 1966

2. HAFTA (22-23-24 ARALIK 2015)

Kastamonuspor 1966 - Galatasaray

Akhisar Belediyespor - Karşıyaka

3. HAFTA (09-10 OCAK 2016)

Akhisar Belediyespor - Kastamonuspor 1966

Galatasaray - Karşıyaka

4. HAFTA (12-13-14 OCAK 2016)

Kastamonuspor 1966 - Akhisar Belediyespor

Karşıyaka - Galatasaray

5. HAFTA (19-20-21 OCAK 2016)

Akhisar Belediyespor - Galatasaray

Kastamonuspor 1966 - Karşıyaka

6. HAFTA (26-27-28 OCAK 2016)

Galatasaray - Kastamonuspor 1966

Karşıyaka - Akhisar Belediyespor





F GRUBU MAÇ PROGRAMI

1. HAFTA (15-16-17 ARALIK 2015)

Gaziantepspor - Adanaspor

2. HAFTA (22-23-24 ARALIK 2015)

Adanaspor - Nazilli Belediyespor

Trabzonspor - Gaziantepspor

3. HAFTA (09-10 OCAK 2016)

Trabzonspor - Adanaspor

Nazilli Belediyespor - Gaziantepspor

4. HAFTA (12-13-14 OCAK 2016)

Adanaspor - Trabzonspor

Gaziantepspor - Nazilli Belediyespor

5. HAFTA (19-20-21 OCAK 2016)

Trabzonspor - Nazilli Belediyespor

Adanaspor - Gaziantepspor

6. HAFTA (26-27-28 OCAK 2016)

Nazilli Belediyespor - Adanaspor

Gaziantepspor - Trabzonspor

G GRUBU MAÇ PROGRAMI

1. HAFTA (15-16-17 ARALIK 2015)

İnegölspor - Etimesgut Belediyespor

Torku Konyaspor - Kayserispor

2. HAFTA (22-23-24 ARALIK 2015)

Kayserispor - İnegölspor

Etimesgut Belediyespor - Torku Konyaspor

3. HAFTA (09-10 OCAK 2016)

Etimesgut Belediyespor - Kayserispor

İnegölspor - Torku Konyaspor

4. HAFTA (12-13-14 OCAK 2016)

Kayserispor - Etimesgut Belediyespor

Torku Konyaspor - İnegölspor

5. HAFTA (19-20-21 OCAK 2016)

Etimesgut Belediyespor - İnegölspor

Kayserispor - Torku Konyaspor

6. HAFTA (26-27-28 OCAK 2016)

İnegölspor - Kayserispor

Torku Konyaspor - Etimesgut Belediyespor

H GRUBU MAÇ PROGRAMI

1. HAFTA (15-16-17 ARALIK 2015)

Antalyaspor - Giresunspor

Tuzlaspor - Fenerbahçe

2. HAFTA (22-23-24 ARALIK 2015)

Fenerbahçe - Antalyaspor

Giresunspor - Tuzlaspor

3. HAFTA (09-10 OCAK 2016)

Giresunspor - Fenerbahçe

Antalyaspor - Tuzlaspor

4. HAFTA (12-13-14 OCAK 2016)

Fenerbahçe - Giresunspor

Tuzlaspor - Antalyaspor

5. HAFTA (19-20-21 OCAK 2016)

Giresunspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Tuzlaspor

6. HAFTA (26-27-28 OCAK 2016)

Antalyaspor - Fenerbahçe

Tuzlaspor - Giresunspor