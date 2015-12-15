Türkiye Kupası F Grubu ilk Maçları Sonuçlandı

Ziraat Türkiye Kupası F Grubunda ilk maçlar bugün itibariyle tamamlandı, Trabzonspor ilk maçta Nazilli Belediyespor'u 2 - 0 yenerek 3 puanı alan taraf oldu, ikinci maçta ise Gaziantepspor ile Adanaspor karşılaştı bu maçta 1-1 berabere kalan iki ekip 1'er puana razı oldular

15 Aralık 2015 Salı 22:20