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Türkiye Kupası F Grubu ilk Maçları Sonuçlandı
Ziraat Türkiye Kupası F Grubunda ilk maçlar bugün itibariyle tamamlandı, Trabzonspor ilk maçta Nazilli Belediyespor'u 2 - 0 yenerek 3 puanı alan taraf oldu, ikinci maçta ise Gaziantepspor ile Adanaspor karşılaştı bu maçta 1-1 berabere kalan iki ekip 1'er puana razı oldular
15 Aralık 2015 Salı 22:20
Ziraat Türkiye Kupası F Grubunda ilk maçlar bugün itibariyle tamamlandı, Trabzonspor ilk maçta Nazilli Belediyespor'u 2 - 0 yenerek 3 puanı alan taraf oldu, ikinci maçta ise Gaziantepspor ile Adanaspor karşılaştı bu maçta 1-1 berabere kalan iki ekip 1'er puana razı oldular
Türkiye Kupası'nda F Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı.
Günün ilk maçında Süper Lig ekibi Trabzonspor, konuk olduğu Spor Toto 2. Lig ekibi Nazilli Belediyespor'u 2 - 0 yenerek grup maçlarına 3 puanla başladı.
Grupta günün ikinci maçında ise Süper Lig ekibi Gaziantepspor, konuk ettiği PTT 1. Lig takımı Adanaspor ile 1 - 1 berabere kaldı.
Türkiye Kupası F Grubu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve kalan maçların programı şöyle:
1. HAFTA
Nazilli Belediyespor - Trabzonspor: 0 - 2
Gaziantepspor - Adanaspor: 1 - 1
PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
Trabzonspor 1 1 0 0 2 0 2 3
Adanaspor 1 0 1 0 1 1 0 1
Gaziantepspor 1 0 1 0 1 1 0 1
Nazilli Belediyespor 1 0 0 1 0 2 -2 0
2. HAFTA (22-23-24 ARALIK 2015)
Adanaspor - Nazilli Belediyespor
Trabzonspor - Gaziantepspor
3. HAFTA (09-10 OCAK 2016)
Trabzonspor - Adanaspor
Nazilli Belediyespor - Gaziantepspor
4. HAFTA (12-13-14 OCAK 2016)
Adanaspor - Trabzonspor
Gaziantepspor - Nazilli Belediyespor
5. HAFTA (19-20-21 OCAK 2016)
Trabzonspor - Nazilli Belediyespor
Adanaspor - Gaziantepspor
6. HAFTA (26-27-28 OCAK 2016)
Nazilli Belediyespor - Adanaspor
Gaziantepspor - Trabzonspor
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