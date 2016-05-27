Türkiye kupası ASLANLARIN!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 yenip mutlu sona ulaştı. Antalya'daki karşılaşmada Cim Bom'a zaferi getiren golü 31'de Lukas Podolski kaydetti. Kupayı 17. kez müzesine götüren Galatasaray, bu sonuçla Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA'nın verdiği 1 yıllık men cezasını önümüzdeki sezon çekecek.



Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup eden Galatasaray, 54. Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.



Oyuna daha derli toplu ve daha motive çıkan taraf Galatasaray’dı. 4. dakikada Volkan’la gelişen ve Semih’in ayak koyduğu atağın ardından oyunun kontrolü tamamen Galatasaray’a geçti. Podolski’nin 6’da duran top sonrasında kaleye 2 metre kala dışarı attığı top, Alman’ı sanki daha da ateşledi. 9’da vurdu Fabiano kurtardı; 13’te harika bir duran top organizasyonunun ardından yine vurdu yine Fabiano kurtardı; 21’de yine vurdu bu kez üstten dışarı gitti.



Van Persie’nin topu özlediği bölümde Fenerbahçe 26’da Nani ile soldan geldi. Onun pasında Alper kaleyi gördü ama şutu Semih’e çarparak kornere gitti. 31’de Galatasaray’ın gelmekte olduğunu hissettiren golü geldi. Emre soldan korneri kullandı. Denayer kafayla indirdi. Hasan Ali, ofsaytı bozarken Podolski, kale önünde bu kez kafayla ağları buldu: 1-0.

Kalan bölümde biraz daha atağa çıkan bir Fenerbahçe vardı. Ancak bu büyük üstünlük getirmedi. 39’da kornerden gelen topa Mehmet Topal’ın kafası Muslera’da kaldı. İlk yarı 1-0 Galatasaray’ın üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarının başında Galatasaray’da Sneijder, Fenerbahçe’de ise Van Persie kenara geldi. Chedjou ve Fernandao yerlerine oyundaydı. 53’te sağdan Şener’in ortasına Fernandao kafayı vurdu. Top yandan dışarı gitti.



Galatasaray geriye çekiliyor Fenerbahçe giderek baskıyı arttırıyordu. 62’de soldan Nani’nin kullandığı serbest atışın yarattığı karambolde Ba’nın kafası üst direkten geri geldi. Galatasaray’ın 65’teki kornerinin ardından Sabri ortaladı. Savunmanın arkasına sarkan Denayer’in penaltı noktasından kafasını Fabiano kornere çeldi. 78’de Nani’nin sağdan ortasında Fernandao’nun kafası auta gitti. 90+3’te Nani’nin pası savunmadan sekti. Muslera son anda topu kontrol etti.

Galatasaray sadece kupayı kazanmakla kalmadı cezadan da kurtuldu. İlk yarıdaki futbol ne kadar umut vericiyse ikinci yarı performansı o kadar endişe vericiydi. Sarı-kırmızılıların kupaya rağmen bir revizyona ihtiyaç var. Bu net.



Fenerbahçe tarafı ise ilk yarıda sahada yoktu. İkinci yarıda oyun Galatasaray yarı alanına yıkıldı. Ama ciddi pozisyon üretmekte zorlandılar. Vitor Pereira’nın ve bazı futbolcuların geleceği konusunda da kafaların karıştığı söylenebilir.



GALATASARAY-FENERBAHÇE: 1-0



STAT: Antalya Arena

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

GALATASARAY: Muslera – Semih, Denayer, Hakan, Carole – Selçuk, Emre (89 Linnes) – Yasin, Sneijder (46 Chedjou), Sinan (65 Sabri) – Podolski

FENERBAHÇE: Fabiano – Şener (79 Gökhan), Kjaer, Ba, Hasan Ali – Mehmet, Josef – Alper (68 Markovic), Nani, Volkan – Van Persie (46 Fernandao)

GOL: Podolski (31)

SARI KARTLAR: Muslera, Semih, Hakan, Yasin, Selçuk; Alper