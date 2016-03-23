Türkiye İsveç maçı nerede saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda?

Euro 2016 finali hazırlık maçları yaklaşıyor. Türkiye'de oynanacak Türkiye İsveç maçı öncesinde de herkes Türkiye İsveç Maçı nerede oynanacak? Türkiye İsveç Maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak gibi sorular sormaya başladı. İşte maç hakkındaki tüm detaylar.
Tüm dünya üzücü haberlere kilitlenmişken Türkiye ve İsveç arasında gerçekleşecek Türkiye İsveç hazırlık maçı, resmen insanlara uzun bir aradan sonra rahat bir nefes aldıracak. maçı bu hafta nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne olacak. EURO 2016 finali hazırlık maçlarının başlamasına çok az bir zaman kaldı. EURO 2016 ilk hazırlık maçında Türkiye evinde İsveç milli takımını ağırlayacak. Büyük bir heyecanla beklenen karşılaşmada milli futbolcularımızın nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.
Peki, Türkiye - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız EURO 2016 hazırlık maçında İsveç’i konuk edecek. EURO 2016 finallerine direk olarak katılmayı başarak takımımız İsveç milli takımı ile oynanacak mücadelede iyi bir hazırlanma dönemi geçirmeyi amaçlıyor.
Fransa'da düzenlenecek EURO 2016 Finalleri'nde mücadele edecek Türkiye A Milli Futbol Takımı, perşembe günü finallerde yer alacak İsveç ile Antalya'da hazırlık maçı oynayacak. Antalya Arena'da oynanacak hazırlık maçı, A milli takımın Antalya Arena'da oynayacağı ilk maç olacak. Türkiye İsveç Maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye İsveç maçı Acun ılıcalı'nın akıllı girişimi sayesinde 24 Mart Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşmayı TV 8 kanalı canlı olarak yayınlayacak. İsveç Milli takımının muhtemel ilk 11'i
23 Mart 2016 Çarşamba günü Antalya’ya gelecek olan İsveç takımının Türkiye maçı aday kadrosu belli oldu. İşte İsveç’in Türkiye ile oynayacağı hazırlık maçı aday kadrosundaki isimler;
"Johannes Hopf (Gençlerbirliği), Andreas Isaksson (Kasımpaşa), Robin Olsen (Kopenhag), Ludwig Augustinsson (Kopenhag), Andreas Granqvist (FC Krasnodar), Erik Johansson (Kopenhag), Mikael Lustig (Celtic), Alexander Milosevic (Hannover 96), Victor Nilsson Lindelöf (Benfica), Martin Olsson (Norwich City), Emil Salomonsson (Göteborg), Jimmy Durmaz (Olympiakos), Albin Ekdal (Hamburg), Oscar Hiljemark (Palermo), Kim Kallström (Grasshopers), Sebastian Larsson (Sunderland), Oscar Lewicki (Malmö), Pontus Wernbloom (CSKA Moskova), Erkan Zengin (Trabzonspor), Marcus Berg (Panathinaikos), Emil Forsberg (Red Bull Leipzig), John Guidetti (Celta Vigo), Emir Kujovic (Norrköping)" Türkiye A Milli Futbol Takımımızın muhtemel İsveç Maçı ilk 11'i
24 Mart tarihinde Antalya’da İsveç ile ve 29 Mart tarihinde Avusturya deplasmanında mücadele edecek olan Türkiye A Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı. Buna göre Türkiye’nin aday kadrosunda şu isimler bulunuyor;
"Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Harun Tekin (Bursaspor), Muammer Zülfikar Yıldırım (Mersin İdman Yurdu), Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Hakan Kadir Balta (Galatasaray), Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Çağlar Söyüncü (Altınordu), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Caner Erkin (Fenerbahçe), İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Kerim Frei (Beşiktaş), Volkan Şen (Fenerbahçe), Alper Potuk (Fenerbahçe), Arda Turan (FC Barcelona), Hakan Çalhanoğlu (Bayer 04 Leverkusen), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Selçuk İnan (Galatasaray), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Olcay Şahan (Beşiktaş), Yasin Öztekin (Galatasaray), Yunus Mallı (FSV Mainz 05), Cenk Tosun (Beşiktaş), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor), Serdar Aziz (Bursaspor), Burak Yılmaz (Beijing Guoan FC)" İbrahimoviç kadroda yok
Stockholm'deki Fredens Arena'da yapılan antrenmandan sonra basın toplantısı düzenleyen Hamren, Türkiye'ye gitmekten korkmadığını belirterek, "Ibrahimovic Türkiye'ye götürülmeyecek. Bu kararın terörle ilgisi yok. Ibrahimovic üst üste maç oynadığı için biraz yorgun ve Türkiye maçı için kendisine izin verdik. Fransa'da Ibrahimovic'e ihtiyacımız var. Ibrahimovic şu anda süper bir forma ulaştı. O formunu koruması için zaman zaman izin vererek dinlendireceğiz.'' diye konuştu.
İsveçli gazetecilerin Türkiye'deki terör olaylarıyla ilgili soruları üzerine Hamren, ''Benim işim futbol. Türkiye'nin futboluna da yakın ilgi duyuyorum. Siyasetle işim olmaz. Perşembe günü Türkiye maçında sahada olacağız. Milli takım yetkilileri Türk yetkililerle sık sık güvenlik konularını konuşuyorlar. Şu anda bir sorun yok.'' dedi. Zlatan İbrahimoviç kimdir?
1981 doğumlu Zlatan Ibrahimović Bosna-Hersek asıllıdır. Şuanda İsveç Millî Futbol Takımı'nın da kaptanıdır. Şu anda Ligue 1 ekiplerinden Paris-Saint Germain'de forma giymektedir.
Ibrahimović, kariyerine 1990'lı yılların sonlarında Malmö FF'de başladı. Ronald Koeman'in isteğiyle Ajax'a imza attı. 2004'te, 16 milyon €'ya Juventus'a transfer oldu. Serie A'da ün kazandı ve David Trézéguet ile iyi bir ikili oldu. 2006'da, Juventus'un ezeli rakibi Inter'e transfer oldu. 2007 ve 2009 yıllarında Avrupa'da yılın kadrosuna seçildi. 2008–09 sezonunda gol kralı oldu. 2009 yazında Barcelona'ya transfer olan Ibrahimović, sonraki sezon Milan'a geçti. Milan'ın ekonomik bunalımları nedeniyle transfer listesine koyduğu Ibrahimović, 2012 yaz transfer döneminde Fransa ekiplerinden Paris Saint-Germain ile yıllık 14 milyon avroya anlaştı. Milan kulübü, bu transferden 20 milyon € gelir elde etti.
Dünyanın en çok kazanan 8'inci futbolcusu olmuştu
Ibrahimović Barcelona'ya tarihte en pahalı ikinci futbolcu olarak 69 milyon €'ya transfer oldu. Ayrıca en çok kazanan 8. futbolcu oldu. 2012 yılında, The Guardian'ın En İyi 100 Futbolcu listesi içinde 5. sırada yer aldı.