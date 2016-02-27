Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türkiye - İsveç karşılaşması bilet fiyatları belli oldu!

EURO 2016'da mücadele еdеcеk A Milli Tаkımımızın İsveç ile оynаyаcаğı hаzırlık maçının tüm futbоlsеvеrlеr için bilеt sаtışı bаşlаdı

Türkiye - İsveç karşılaşması bilet fiyatları belli oldu!

 EURO 2016'da mücadele edecek A Milli Takımımızın 24 Mart 2016 Perşembe günü Antalya Stadyumu'nda İsveç ile oynayacağı hazırlık maçının tüm futbolseverler için bilet satışı başladı.

Futbol federasyonunun resmi internet adresi üzerinden satışa sunulan karşılaşmanın bilet fiyatları 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 30 TL, 3. Kategori 15 ve 4. Kategori 10 TL olarak belirlendi.

Türkiye -İsveç maçını izleyecek futbolseverlerin bilet alımı sırasında TC kimlik numaralarını vermeleri gerekirken, bir kişinin en fazla 4 bilet alma hakkı bulunuyor.

Futbolseverler bilet alırken Milli Takım taraftar formasına da 65 TL’ye sahip olabilecek. Taraftarlar ayrıca bilet ve formalar için ücretsiz kargo avantajından da faydalanacak.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeIsveç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.