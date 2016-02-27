Türkiye - İsveç karşılaşması bilet fiyatları belli oldu!

EURO 2016'da mücadele edecek A Milli Takımımızın 24 Mart 2016 Perşembe günü Antalya Stadyumu'nda İsveç ile oynayacağı hazırlık maçının tüm futbolseverler için bilet satışı başladı.

Futbol federasyonunun resmi internet adresi üzerinden satışa sunulan karşılaşmanın bilet fiyatları 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 30 TL, 3. Kategori 15 ve 4. Kategori 10 TL olarak belirlendi.

Türkiye -İsveç maçını izleyecek futbolseverlerin bilet alımı sırasında TC kimlik numaralarını vermeleri gerekirken, bir kişinin en fazla 4 bilet alma hakkı bulunuyor.

Futbolseverler bilet alırken Milli Takım taraftar formasına da 65 TL’ye sahip olabilecek. Taraftarlar ayrıca bilet ve formalar için ücretsiz kargo avantajından da faydalanacak.