Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’den Samimi Açıklamalar

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Fransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa Şampiyonası (EURO 2016) öncesi kamuoyu ile paylaştığı A Milli Takım aday kadrosundaki tercihlerini değerlendirdi.ötüren takım oldu.



TRT Spor'da yayınlanan programa katılan Terim, milli takım aday kadrosuyla ilgili açıklamada bulundu. UEFA Disiplin Kurulundan iki maç ceza aldığı için EURO 2016'daki Hırvatistan ve İspanya maçlarını kaçıracak Gökhan Töre'nin kadroda yer alma nedenini açıklayan deneyimli teknik adam, "Gökhan Töre'nin bize çok hizmeti geçti. Bundan sonra da geçecektir. Açıkçası devam edeceğimizi düşündüğüm için çağırdım. Gökhan'ın bizden uzakta hissetmemesi için burada olması lazım. Bundan sonra faydalanacağız. Maçlar boyunca uzun müddet bizimle oldu. İnşallah bizimle Fransa'ya gelir, biz de turu geçeriz, o da oynar." diye konuştu. Devre arasında Çin'in Beijing Guoan takımına transfer olan Burak Yılmaz'ın sakatlığını atlattığını anlatan Fatih Terim, şunları kaydetti: "Burak, dün beni aradı. Burak'ın gidişatının son 2-3 aydır çok iyi olmadığı ortada. Arka adalesinde bir sıkıntı vardı ama öne sıçradı. Yavaş yavaş oynamaya başladı. Bildiğim kadarıyla sıkıntı sakatlığında değil ama antrenman ve maç eksiği olabilir. Burak, bizim için önemli bir golcü ancak hayatım boyunca hiçbir oyuncunun sağlığını maçın sonucundan önde tutmadım. O olmazsa başkası var ama Burak olursa daha iyi. Burak'ın uluslararası alanda önemli bir isim olduğunu düşünüyorum. Cenk'i de çok beğeniyorum. Mevlüt de çok iyi oynamaya ve gol atmaya başladı. Yunus da o mevkide oynayabilir. Hücumu seven bir hoca olarak, hücumcu oyuncu adedini fazla tutmaktan yanayım. Ümit ederim Burak'ı hazırlayabiliriz. Hazırlayamazsak, Burak'ın sağlığı kazanacağımız maçlardan daha önemli." Fatih Terim, Danimarka'nın Nordsjaelland takımında forma giyen genç oyuncu Emre Mor'un enteresan bir futbolcu olduğunu belirterek, "Sıra dışı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Seyrettim, seyrettirdim ama kendim çalışmadım. Benimle beraber görmek istiyorum. Danimarka Ligi'nde oynuyor. Solak, çok genç. Enteresan bir oyuncu. Benim onunla ilgili düşüncelerimi şans verdiğimde görürsem, Türkiye enteresan bir oyuncu kazanabilir." ifadelerini kullandı. "Volkan Babacan müthiş maçlar oynadı"



Volkan Demirel'in aday kadroya alınmamasını ve Medipol Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ın milli takımdaki performansını değerlendiren Terim, Volkan Babacan'ın elemelerde müthiş maçlar oynadığını söyledi. Elemelerde Türk Telekom Arena'da yapılan Kazakistan maçından önce ısınırken kendisine küfür edildiği gerekçesiyle sahayı terk eden Volkan Demirel'in kadroya çağrılmaması konusunda, "Böyle bir tercih yaptık. Volkan'ı milli takımda ilk oynatan hocayım. Daima kendisine güvendim ama bu kez yine Volkan Babacan var." diyen Fatih Terim, şöyle devam etti: "Volkan Babacan'dan çok memnunum. Sıkıntılı dönemleri çok iyi geçti. Özellikle maçlar öncesi bazı basın organlarında devamlı speküle edildi. Bu yükü kaldırmak çok kolay değil. Hiç ağzını açmadan müthiş maçlar oynadı. Bu kadar milli takım tecrübemde birçok oyuncuyla çalıştım. Volkan Demirel de benim çok sevdiğim, evladım gibi olan bir oyuncum. O da atıldı, kötü gol yedi ama hep şans verdim. Ben, inandığım kimse ona şans veririm. O gün Volkan Demirel'di bugün Volkan Babacan. Yarın Harun Tekin olur. Benim başka bir düşüncem olamaz." Türkiye Futbol Direktörü Terim, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile yaşadığı olaydan sonra milli takıma gelmeyen Ömer Toprak ile ilgili ise, "Ömer Toprak düşünüldü ama böyle karar verdik. Gökhan da kadroda yer alınca böylesi daha uygun oldu. Çünkü daha önce bir beyanı da vardı." diye görüş bildirdi. "Final oynamak benim için bir başarı kıstası değildir"



Fatih Terim, EURO 2016'da final oynamanın kendisi için başarı sayılmayacağını, mümkünse kupayı kazanmayı hedeflediklerini vurguladı. Turnuvanın en zorlu grubuna düştüklerini aktaran Terim, "Final oynamak benim için bir başarı kıstası değildir. Mümkünse en üstü hedeflerim. Bana göre iki güçlü gruptan birine düştük. Dünya ve Avrupa şampiyonu İspanya, bana göre önemli bir kadroya sahip. Müthiş bir takım olan Hırvatistan ve elemelerde karşılaştığımız, bir yenip, bir yenildiğimiz Çek Cumhuriyeti. Eğer ölüm grubuysa bu, o grup. 24 takım da yukarıyı hedefliyor. Böyle bir ortamda önemli engelleri geçerek gelen bir Türkiye var. Benim oyuncularımın korkmasını veya çekinmesini gerektirecek hiçbir konu yok. Hollanda'nın bile dışarıda kaldığı bir şampiyonada olmamız bir başarıdır." şeklinde görüş belirtti. "Milli takımın kıymetini biliyorum ama kulüp takımı başka"

Milli takım ile kulüp takımı çalıştırma arasındaki farkın sorulduğu Terim, "Milli takımın kıymetini biliyorum ama kulüp takımı başka." dedi. Sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray'dan teknik direktörlükle ilgili bir teklif gelip gelmediği sorusu üzerine Fatih Terim, sözlerini şöyle tamamladı: "Tamamen EURO 2016'ya konsantreyim. Galatasaraylıların buraya saygı duyacak kadar beni sevdiğini biliyorum. Ben, Galatasaray'ın yaşayan efsanelerinden biriyim. Kulübün divan kurulu üyesiyim, eski futbolcusuyum, tarihteki en önemli hocalarından biriyim. Bundan daha önemli ne olabilir? Bizi bazı şeyler acıtıp incitse de camiamıza kapris yapacak halimiz yok. Kişilerle olur işimiz. Galatasaray başka bir şeydir ama bu şu anki görevime konsantre olmamı engellemez. Bir şey olursa da paylaşırız. Gerekirse görüşürüm, hiçbir sorun olmaz ama şu anda benim için varsa yoksa Türkiye'dir, milli takımdır ve Fransa'dır."