Türkiye'de sonunda bu da oldu! Transfere gelen futbolcuya dayak iddiası!

Kayserispor'la transfer görüşmesine gelen Youness Mokhtar, 3 gün süren görüşmelerde anlaşma sağlayamayınca masadan kalktı. Ülkesine dönmek üzereyken büyük bir şok yaşadı. İddiaya göre Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Tolunay Kafkas, Mokhtar ve abisine Kayseri Havalimanı'nda dayak attı!



"ÖDEME PLANI UYMADI"

Fanatik gazetesinin haberi göre; Faslı futbolcu "Kayserispor'la uzun süren transfer görüşmelerinden sonra anlaştık. Beni şehre davet ettiler. Abimle birlikte gittik. Parasal konularda hiçbir sıkıntı yoktu. Teknik direktör Tolunay Kafkas beni çok istemişti. Açıkçası bu, hoşuma da gitmişti. Benimle çok yakından ilgilendi. İyi birine benziyordu, başta bunu hissettim. Sadece bana sundukları ödeme planında sorun çıktı. Ben de bu şartlarda sözleşme imzalayamayacağımı söyledim ve otele geçtim. Daha sonra kulüpten otele geldiler ve sözleşmede birkaç değişiklik yapıp imzalamamı istediler. Bu sözleşme kulüp için çok iyiydi evet ama bizim için kesinlikle değildi. Onlara cevabım yine aynı oldu." ifadesini kullandı.

"İKİNCİ BAŞKAN DA VARDI"

Genç oyuncu "Sonrasında Hollanda'ya dönmek üzere abimle birlikte havaalanına gittim. Check-in ve bagaj işlemlerini hallediyordum ki, bağırış çağırış sesleri duydum. Arkamı döndüğünde Kayserispor ikinci başkanı ve teknik direktörünü gördüm. Tolunay Kafkas hızlı bir şekilde, bağırarak üzerimize geldi. Çok sinirliydi. Söylediklerinden anladığım tek şey ise; '3 gündür sizinle uğraşıyorum' cümlesiydi. Zaten havaalanına gittiğimi nasıl öğrendiklerini ve beni nasıl bulduklarını da anlamış değilim henüz. Sanırım otelden öğrendiler." dedi.

"ÖNCE ABİME VURDU"

Faslı oyuncu "Gelir gelmez abimin suratına yumruk attı. Abim de kendisini savunmak için onu itti ve bir anda ortalık karıştı. Bu sırada benim de kafama vurdu. Şok oldum, çok şaşırdım. Böyle bir şey olabileceği aklımın ucundan geçmezdi. Neyse ki polisler araya girdi. Bırakın böyle bir olay yaşamayı, hayatımda böyle bir şeyi duymadım bile. Açıkçası İstanbul'a gelince rahatladım. Çünkü biliyorum ki Türk insanı iyi ve misafirperver. Bu olay yüzünden Türkiye'yi asla karalayamam. Abim ve ben iyiyiz. Şimdi Hollanda'dayım ama farklı bir Türk kulübünden teklif alırsam elbette ki değerlendiririm. Sonuçta ben sadece kulüple bir problem yaşadım." dedi.