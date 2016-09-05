Türkiye bu fotoğrafı konuşuyor! Ne yapıyor bu başkan?

Kocaelispor deplasmanında maça gelemeyen taraftarı için Periscope yayını yapan Tekirdağspor başkanı Türkiye gündemine oturdu.

3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kocaelispor ile Tekirdağspor arasında oynanan 1. Hafta mücadelesinde Kocaelispor deplasmanında maça gelemeyen taraftarı için Periscope yayını yapan Tekirdağspor başkanı Mustafa Aydoğdu günün en çok konuşulan ismimlerinden biri oldu.

TARAFTARINA CANLI YAYIN YAPTI

Tribundergi.com 'un haberine göre; Tekirdağspor Başkanı Mustafa Aydoğdu büyük bir fedakarlıkta bulunarak, Kocaelispor deplasmanında maça gelemeyen taraftarı için Periscope yayını yaptı.

KOCAELİSPOR 0 - 0 TEKİRDAĞSPOR

3. Lig 1. Grup karşılaşmasında Tekirdağspor deplasmanda Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı.

İzmit İsmetpaşa Stadyumunda oynanan sezonun ilk maçında, Tekirdağspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçta gol sesi çıkmazken, karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

STAT: İsmetpaşa

HAKEMLER: Yiğit Peşin, Özgür Fatih Kalaycı, Mert Türk

KOCAELİSPOR:

53 Kılıçarslan Kopuz

2 Kadir Gezer

3 Kadir Öğe

4 Murat Soner Başak

8 Sefa Narin

9 İshak Kurt 62'

12 Mesut Özdemir

22 Erol Durbakan

41 Hamza Mutlu 82'

10 Burak Süleyman

11 Sinan Pektemek

TEKİRDAĞSPOR

66 Taner Tamince

15 Hasan Can Özkan

20 Mehmet Ali Kıran

35 Alpay Koldaş

39 Göksel Ergün

5 Hakan Sayar

7 Kemal Özyurt

10 Rıza Şen

93 Murat Çelik

55 Abdulkadir Kaplan

70 Yusuf Duman

SARI KARTLAR: Murat, Kadir, Hamza (Kocaelispor), Kemal, Tarkan, Murat (Tekirdağspor)