Türkiye bu fotoğrafı konuşuyor! Ne yapıyor bu başkan?

Kocaelispor deplasmanında maça gelemeyen taraftarı için Periscope yayını yapan Tekirdağspor başkanı Türkiye gündemine oturdu.
3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kocaelispor ile Tekirdağspor arasında oynanan 1. Hafta mücadelesinde Kocaelispor deplasmanında maça gelemeyen taraftarı için Periscope yayını yapan Tekirdağspor başkanı Mustafa Aydoğdu günün en çok konuşulan ismimlerinden biri oldu.
TARAFTARINA CANLI YAYIN YAPTI
Tribundergi.com 'un haberine göre; Tekirdağspor Başkanı Mustafa Aydoğdu büyük bir fedakarlıkta bulunarak, Kocaelispor deplasmanında maça gelemeyen taraftarı için Periscope yayını yaptı.
KOCAELİSPOR 0 - 0 TEKİRDAĞSPOR
3. Lig 1. Grup karşılaşmasında Tekirdağspor deplasmanda Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı.
İzmit İsmetpaşa Stadyumunda oynanan sezonun ilk maçında, Tekirdağspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçta gol sesi çıkmazken, karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.
STAT: İsmetpaşa
HAKEMLER: Yiğit Peşin, Özgür Fatih Kalaycı, Mert Türk
KOCAELİSPOR:
53 Kılıçarslan Kopuz
2 Kadir Gezer
3 Kadir Öğe
4 Murat Soner Başak
8 Sefa Narin
9 İshak Kurt 62'
12 Mesut Özdemir
22 Erol Durbakan
41 Hamza Mutlu 82'
10 Burak Süleyman
11 Sinan Pektemek
TEKİRDAĞSPOR
66 Taner Tamince
15 Hasan Can Özkan
20 Mehmet Ali Kıran
35 Alpay Koldaş
39 Göksel Ergün
5 Hakan Sayar
7 Kemal Özyurt
10 Rıza Şen
93 Murat Çelik
55 Abdulkadir Kaplan
70 Yusuf Duman
SARI KARTLAR: Murat, Kadir, Hamza (Kocaelispor), Kemal, Tarkan, Murat (Tekirdağspor)