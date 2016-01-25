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Türk Milli Takımını Tercih Eden Daniel Tan Barlaser A Takımı İle İdmanda

2014 yılında Fatih Terim'in İngilizlerin elinden kaptığı Daniel Tan Barlaser'in Newcastle United'da A takımı ile idmanlara çıktığı bilgisi alındı

Türk Milli Takımını Tercih Eden Daniel Tan Barlaser A Takımı İle İdmanda

 

Avrupa'da dedektif gibi Türk futbolcuları takip ettiren Fatih Terim, 2014 yılında İngiltere'nin elinden kaptığı ve Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı formasını verdiği Daniel Tan Barlaser, Newcastle United'ın A takımıyla idmana çıktı.

Milliyet'te yer alan haberde, Watford maçına hazırlanan Newcastle'ın bugünkü antrenmanında yeni yüzler de takımla çalışmaya başladı. Bu oyunculardan biri de Daniel Tan Barlaser.

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Bu hafta 19 yaşında basan genç yetenek Barlaser, İngiltere U18 kadrosuna çağrılmasına rağmen Türkiye milli takım forması giymeyi tercih etmişti.

Gateshead'de doğan ve burada büyüyen Daniel Tan Barlaser, 9 yaşından beri Newcastle forması giyiyor. En etkileyici özelliğini kanatların iki tarafında da oynayabilmesi olan genç yıldızın, henüz A takım kadrosuna katılması beklenmiyor.

Barlaser'le birlikte genç oyuncu Rolando Aarons da Newscastle A takımıyla antrenmanlara çıktı. Ada ekibi her iki yıldızdan da ümitli ve geleceğin yıldızları olarak görüyor.


Newcastle'ın güneyinde yer alan Gateshead'de 18 Ocak 1997'de doğan Doğan Tan Barlaser 1.84 boyunda. Sağ ayağını daha etkin kullanan genç yıldızın asıl mevkisi orta sahanın ortası olmasına rağmen her iki kanatta da oynayabiliyor.

Kaynak: Sporcope.com
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Daniel Tan Barlaser
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