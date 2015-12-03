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Türk Milli Takımı'nın Ünvanı Belli Oldu

Türkiye milli takımının UEFA sıralaması açıklandı.

Türk Milli Takımı'nın Ünvanı Belli Oldu

 Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) Aralık ayı dünya sıralaması açıklandı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) bugün, Aralık 2015 dünya sıralamasını açıklamasıyla birlikte Türkiye, 329 puanla 2015 yılının en fazla puan toplayan ülkesi oldu.

Aralık 2014'te 604 puanla 49. sırada bulunan A Milli Takım, 1 yıl boyunca elde ettiği puanlarla toplamda 933 puana ulaştı ve 209 ülkenin yer aldığı sıralamada "Yılın Çıkışını Yapan Takım- Mover of The Year" unvanını elde etti.

2015 yılında, 6'sı resmi, 4'ü özel olmak üzere toplam 10 maç oynayan A Milli Takım, bu karşılaşmaların 7'sinden galibiyetle, 3'ünden de beraberlikle ayrıldı ve hiç mağlubiyet yüzü görmedi.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1. Belçika (1494)
2. Arjantin (1455)
3. İspanya (1370)
4. Almanya (1347)
5. Şili (1273)
6. Brezilya (1251)
7. Portekiz (1219)
8. Kolombiya (1211)
9. İngiltere (1106)
10. Avusturya (1091)
21. TÜRKİYE

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeUEFAMilli Takım
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