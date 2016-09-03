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Turgay Şeren sezonunda ilk yarı fikstürü açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı maç programı açıklandı.

Turgay Şeren sezonunda ilk yarı fikstürü açıklandı

 2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu ilk yarı karşılaşma programının tamamı açıklandı. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun ilk yarısı 16 hafta oynanacak ve 26 Aralık 2016 tarihinde sona erecek.

18 hafta oynanacak ligin ikinci yarısı ise 7, 8 ve 9 Ocak 2017 tarihlerindeki maçlarla başlayacak ve 21 Mayıs 2017 tarihinde oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

İşte derbi tarihleri:

24 Eylül Cumartesi, saat 20:00-Beşiktaş-Galatasaray

22 Ekim Cumartesi, saat 19:00-Galatasaray-Trabzonspor

5 Kasım Cumartesi, saat 19:00-Beşiktaş-Trabzonspor

20 Kasım Pazar, saat 20:00-Fenerbahçe-Galatasaray

3 Aralık Cumartesi, saat 19:00-Fenerbahçe-Beşiktaş

26 Aralık Pazartesi, saat 20:00-Trabzonspor-Fenerbahçe

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